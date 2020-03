Basketbalový Děčín k zápasu bez diváků: Přijdeme o sdílené emoce

„Sport se dělá pro diváky a my to cítíme dvojnásob, protože u nás je nejlepší podpora fanoušků v lize, což ostatně říkají i soupeři,“ uvedl sportovní manažer děčínských basketbalistů Jakub Důra.

Nemyslí si, že při jindy žhavém souboji s Pardubicemi budou hráči bez podpory chladní. „Každý sportovec má v sobě soutěživost. Biatlonisté v Novém Městě běželi proti času, my pořád půjdeme proti sobě kontaktně. Emoce v tom budou,“ míní Důra.

„Atmosféra taková jako jindy nebude, ale upřímně, také díky naší kulise se v Děčíně hraje dobře i soupeřům. Nahecují se, motivuje je to, dá jim to víc energie. I Pardubice přijdou o výhodu. Největší škoda je, že ty emoce nebudou sdílené. Věřím, že většina fanoušků si pustí stream na internetu. Jestli si to každý prožije sám, nebo hromadně do sto lidí, to je na nich.“

Když Důra sledoval biatlonový Světový pohár v Novém Městě na Moravě bez fanoušků, byl to prý zvláštní zážitek. „Bereme to opatření, jaké je, ale v biatlonu to bylo divné.“

Děčínský klub divákům, kteří si už koupili lístky, vrátí vstupné. Jak to bude s permantnkáři, to se teprve rozhodne.

„Diváky vpouštět nebudeme. Pokud se sečtou oba týmy, rozhodčí, stolek, několik pořadatelů a organizační tým pro přenos, tak už se blížíme kvótě sto osob,“ objasnil Důra.