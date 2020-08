Basketbalisté Milwaukee se rozhodli pro bojkot. Vedení NBA zápasy odložilo

23:07 , aktualizováno 23:36

Basketbalisté Milwaukee nenastoupili k utkání play off NBA proti Orlandu na protest proti policejnímu násilí. Bojkot je reakcí na víkendový incident, při němž policie ve městě Kenosha vážně zranila střelbou do zad devětadvacetiletého černocha Jacoba Blakea. Vedení zámořské soutěže na to zareagovalo odložením zápasu na jiný termín a stejně rozhodlo i v případě zbylých dvou středečních duelů Houston - Oklahoma City a Los Angeles Lakers - Portland.