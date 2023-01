Svoboda vymazal 22 let starý rekord Děčína. Jsem zdrcen, vtipkoval pokořený

Nemýlili se. Žádný z děčínských hráčů ještě v ligové éře nezaznamenal dvouciferný výkon začínající čtyřkou. Dosavadní rekord držel Petr Janouch s 38 body z listopadu 2000; když legendární děčínský tahoun svojí kanonádou rozstřílel Nymburk, čtyřletý Svoboda chodil teprve do mateřské školky.

„Jsem zprávou o překonání rekordu úplně zdrcen," vzkázal se smajlíkem Janouch přes web Válečníků. „Věřil jsem, že vydrží aspoň jako ten Jabbarův,“ zmínil historicky nejlepšího střelce NBA Kareema Abdul-Jabbara, který kariéru ukončil v roce 1989. Jenže toho už za pár dní z trůnu sesadí LeBron James, jak Janouch moc dobře ví.

Už vážně pak dodal: „Nemrzí mě to, samozřejmě. Matějovi moc gratuluju. Popravdě jsem ani netušil, že rekord ještě držím, a překvapuje mě, že vydržel 22 let. To je fakt dlouho, já už dvacet let na míč vůbec nesáhl.“

Svoboda za milníkem viděl souhru okolností. Například, že Děčínu scházeli důležití hráči Nichols, Pomikálek a Macháč. „Takže bylo více zodpovědnosti a příležitosti v útoku pro nás ostatní. Navíc jsem měl dobrý den a konečně mi něco spadlo z trojky,“ jásal po vítězství 94:84 hrdina večera, který trefil šest trojek z devíti. Šest bodů přidal z trestných hodů, dvojek prohnal síťkou osm. Na hřišti strávil bezmála 34 minut.

Když šestadvacetiletý křídelník sledoval, do jakých výšin jeho bodové konto roste, dostal na čtyřicítku chuť. „Věděl jsem, že se mi daří, ale hlavním cílem bylo dotáhnout zápas do vítězného konce. Nějakou akci jsme pak ale pro mě hráli, což je přirozené. Když to někomu jde, proč toho nevyužít. A později ve čtvrté čtvrtině jsem si řekl, že tu čtyřicítku bych mohl pokořit…,“ pousmál se bývalý hráč Nymburka či Svitav.

Kromě klubového rekordu i sezonního v NBL dosáhl dvoumetrový basketbalista také na osobní maximum v bodech, v koeficientu užitečnosti, který měl také 40, a v trojkách.

Absolutní rekord NBL je nedostižný, Will Chavis z novojičínského týmu Mlékárna Kunín v únoru 2006 šokoval 61 body. Rival ze sousedního Ústí má rekordmana na cifře 49 bodů, v roce 1996 v derby proti Děčínu je předvedl Johnny Perkins. O 11 let později zaznamenal 42 bodů Tim Henry a v roce 2016 ho zkopíroval Ladislav Pecka.

Rekordní večer Matěje Svobody:

Děčín se s bilancí 14-7 drží na průběžném třetí místě tabulky, Svoboda k tomu pomáhá průměrně 16,1 body. „Myslím, že několik zápasů se dalo zvládnout lépe, takže naše bilance mohla být o dvě až tři výhry lepší. Na druhou stranu jsme tam, kde jsme chtěli být, a to je skupina A1, takže převládá spokojenost.“