V patnácti letech v Nymburce. Mistr vsadil na Studnického talent

Nejmladší nymburští ligisté Matěj Svoboda (nar. 22. 9. 1996) - věk při premiéře 17 let, 4 měsíce, 4 dny

Theodor Dlugoš (5. 4. 1997) - 17 let, 6 měsíců, 12 dnů

Zdeněk Hanzlík (30. 7. 1987) - 17 let, 8 měsíců, 8 dnů

František Rylich (31. 3. 2002) - 17 let, 8 měsíců, 13 dnů

Ladislav Horák (12. 9. 1986) - 18 let, 1 měsíc, 4 dny

Matěj Sýkora (16. 9. 1988) - 18 let, 1 měsíc, 9 dnů

Martin Kříž (17. 6. 1993) - 18 let, 3 měsíce, 17 dnů

Martin Holoubek (22. 6. 2001) - 18 let, 5 měsíců, 21 dnů Poznámky: Svoboda, Dlugoš, Horák a Kříž debutovali v nejvyšší soutěži už dříve v jiných klubech. Svoboda je nejmladším hráčem v historii české ligy, za NH Ostrava nastoupil ve věku 15 let, 5 měsíců, 23 dnů.