Čtvrtfinále Ligy mistrů? Chceme víc. Kříž si troufá na dlouhou nymburskou jízdu

Pivot Martin Kříž doufá, že se jízda týmu nezastaví ani ve čtvrtfinále. Možnými soky jsou právě obhájce titulu Burgos, Pinar Karsiyaka Izmir a Štrasburk.

Nymburk už si zahrál Final Eight loni. Bylo to ale při pandemii koronaviru až v rozehrané nové sezoně na začátku října a vypadl v Aténách ve čtvrtfinále s pořádajícím AEK.

„Je to úplně jiná situace. Teď máme necelý měsíc na to dát se do kupy a nějakým způsobem využít českou ligu na vyplnění chyb, co se nám občas dějou. Aby se všichni doléčili a myslím, že když pojedeme v kompletní sestavě a v takové formě jako doposud, tak tam ještě můžeme udělat velké věci. Pevně věřím, že to neskončí jen u toho prvního zápasu,“ řekl Kříž.



Dohrávat vyvrcholení minulého ročníku v nové sezoně bylo podle něj zvláštní. „Teď se musíme jen modlit, aby se nestalo něco neočekávaného, že by se to zase dohrávalo příští sezonu. Pevně věřím, že jsou už nějaké postupy, očkování a podobně, že se to nestane a dohrajeme v tom rytmu, v kterém jsme v téhle sezoně, a se stejnou sestavou,“ prohlásil Kříž.

„Určitě bychom byli neradi, kdyby to zůstalo jen u Final Eight. Chtěli bychom zase udělat krok nahoru a udělat tam co nejlepší výsledek. Je to všechno o prvním zápase, jakmile vyhrajete první zápas, tak už buď hrajete finále, nebo o třetí místo, to by byl obrovský úspěch pro všechny a přání a dosažení nějakého cíle,“ navázal sedmadvacetiletý reprezentant.

Nymburk získal jistotu postupu do finálového turnaje před týdnem i přes porážku v Zaragoze, ale nijak nepolevil a ještě vybojoval výhrami v Sassari a doma se Zaragozou posun v tabulce z druhé pozice. „Náš tým je natolik vyzrálý, zkušený a pokorný, že jsme postup v Zaragoze po porážce oslavili a měli jsme obrovskou radost, nicméně možná ještě ten večer jsme věděli, že nás čekají další dva zápasy. Vůbec jsme neměli v hlavách, že by se to mělo nějak vypustit. Spíš naopak,“ prohlásil Kříž.

Celkem desetkrát se Nymburku v sezoně podařilo dostat na hranici nastřílených 90 bodů a vyrovnal tím rekord Burgosu, který na takový počet dosáhl v celém minulém ročníku cestou za triumfem. Středočechům se to podařilo i díky tomu, jak zvládli dva duely s jistotou postupu.

„Nebyl takový tlak na výkony a hrálo se nám uvolněněji a jednodušeji. I když jsme měli po celou tu druhou část Ligy mistrů problémy se zraněními, tak se vždycky našel někdo, kdo udělal krok nahoru a zastoupil místo, které nás trápilo. Za to patří týmu obrovský respekt, že i oslabení o základní hráče dokážeme předvádět výkony přes ta zranění a ztráty,“ chválil Kříž.

Z tria možných soků je podle něj těžké říci, koho si přát. „V té finální osmičce už jsou týmy, že už si člověk nevybere, tak si myslím, že náš herní styl, co by se hodilo nejvíc, tak je Karsiyaka nebo Štrasburk a většina kluků ze šatny doufá, abychom si mohli zahrát se Štrasburkem a bylo to trošku pikantnější kvůli tomu, že na druhé straně bude Boči,“ doplnil Kříž, že je nejvíce skloňován souboj s bývalým spoluhráčem Jaromírem Bohačíkem.