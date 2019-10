Deng opouští NBA, rozloučí se jako spoluhráč Satoranského

Ve kterém zápase této sezony vzdá Chicago Dengovi hold, zatím klub nezveřejnil. U oficiální rozlučky bude i český rozehrávač Tomáš Satoranský, jenž v létě k Bulls přišel z Washingtonu.

Deng strávil v Chicagu deset let a patřil k pilířům týmu. V dresu Bulls zaznamenal celkem 10 286 bodů a pravidelně s nimi hrál play off. Dvakrát se dostal do sestavy pro Utkání hvězd NBA.

„Chci, aby můj příběh basketbalisty skončil tam, kde začal,“ řekl Deng, jenž reprezentoval Velkou Británii a zahrál si za ni na olympijských hrách v Londýně.

Po odchodu z Chicaga působil v Clevelandu, Miami, Los Angeles Lakers a naposledy v minulé sezoně v Minnesotě. Končí s průměrem 15 bodů na zápas.