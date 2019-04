Ani milimetr darem. Je to supersérie, pochvaluje si děčínský Feštr

„Kdyby nás nepodržel útok, nemáme šanci. Za půli jsme dali 52 bodů, to je na děčínské chlapce heroický výkon,“ ocenil svůj tým kouč Tomáš Grepl.

Jeho opavský protějšek Petr Czudek se mračil: „I když jsme vedli skoro 23 minut, počítá se výsledek a ten je krutý. Zmobilizujeme se, zkusíme sem sérii vrátit a konečně zvládnout dobývání děčínské tvrze.“

Válečníci se dvakrát vylízali ze šlamastyky. Nejdřív ze strašidelného entrée 7:22, ale v poločase už o fous vedli. Podruhé, když je ke konci třetí čtvrtiny zbrzdila série 0:13. Kontrovali na ní úsekem 10:1, finiš zvládli mistrně.

„Snad jako první venku vyhrajeme a sérii v Opavě ukončíme,“ přeje si děčínský špílmachr Lukáš Feštr. Čtvrtfinále s vicemistrem si užívá: „Je to play off se vším všudy, supersérie. I když je jeden tým v minusu, neznamená to konec.“

Před 1 150 fanoušky pět hráčů nedohrálo, dva - Klint Carlson a Robert Landa - na domácí straně.

„Týmy si nedarují ani milimetr palubovky, fyzické souboje jsou neskutečné,“ líbí se Feštrovi. Grepl se pousmál: „Už jsou dvojičky, které se navzájem oblíbily, je tam agresivita.“ Czudek doplnil: „Hraje se na hraně, ale nic zákeřného. Bolí to, je to kontaktní sport. I šachy bolí, když usnete.“