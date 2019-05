Den D. Čtvrtfinálovou řež Děčín - Opava rozsekne až bitva číslo sedm

„Je to 3:3 a rozhodne sedmý zápas, což jsem si myslel už před začátkem této série. Vím, že moji hráči na palubovce nechají úplně všechno,“ je přesvědčený děčínský kouč Tomáš Grepl.

Děčín i Opava si ve čtvrtfinálové sérii zatím drží výhodu domácího prostředí, úřadující vicemistři však museli v úterý o odvrácení děčínského mečbolu bojovat až do konce.

Ve druhé čtvrtině domácí prohrávali až o 11 bodů, do poločasu ale dokázali snížit na 45:47. A po vyrovnané třetí části Opava ovládla poslední čtvrtinu.

„Úvod jsme zvládli výborně, ale bohužel až desetibodový náskok jsme už do poločasu ztratili. Domácí nás přeskákali a to byl hlavní důvod naší porážky. Teď musíme vyhnat z nohou co nejvíce únavy. Mentálně jistě problém nebude, protože hráči chtějí rozhodující zápas vyhrát,“ tvrdí Grepl.

A rozehrávač Ondřej Šiška přikyvuje. „Hraje se zápas číslo sedm, není co dodat. Musíme se vyvarovat hluchých pasáží, být důrazní na doskoku a vítězství bude naše,“ říká odhodlaně děčínský dirigent.

Bitva o semifinále startuje v Armex Sportcentru v 18 hodin.