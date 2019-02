Hvězda žádá o odchod. Dallasu naději na úspěch bere, LA ji dodává

Tým Dallas Wings v úterý odpoledne oznámil, že si hvězdná hráčka a dvojnásobná účastnice prestižní All-Star Game řekla o výměnu.

„Liz Cambageová informovala prostřednictvím svých zástupců na vedení klubu, že by si přála odehrát sezonu 2019 v jiném klubu,“ sdělil v úterý odpoledne médiím dallaský prezident Greg Bibb.

„Liz má stále smlouvu, ale pokusíme se potíže vyřešit způsobem, který bude nejlepší pro obě strany,“ dodal.

Sedmadvacetiletá Cambageová zažila v nejlepší lize světa životní sezonu, kdy vévodila klíčovým statistikám. V průměru sázela 23 bodů, ke kterým přidávala 9,7 doskoku. Zahrála si utkání hvězd a v hlasování pro nejužitečnější hráčku ligy skončila druhá, těsně za Breannou Stewartovou. Postarala se také o bodový rekord WNBA, když proti New Yorku nastřílela 53 bodů.

Dva metry a tři centimetry vysoká pivotka byla v roce 2011 draftována jako číslo 2, v WNBA ale odehrála pouze dvě sezony. Pak se na pět let vytratila a hrála v Číně či rodné Austrálii.

Do Dallasu se nechala zlákat na jaře 2018, velký podíl na jejím návratu měl dnes už bývalý trenér Fred Williams. Když to však v červenci vedení Dallasu vyhodilo, Cambageová to nesla těžce a už tehdy se vyjádřila, že si není jistá svým návratem v následujícím roce. Vysoká Australanka si také stěžovala na nepříliš pěkné zacházení a nízký plat.

Lizino přání nakonec není až takovým překvapením. Klub se bude muset totiž v nadcházející sezóně obejít také bez populární Skylar Digginsové-Smithové, která na podzim loňského roku oznámila těhotenství. Celek z Texasu rozhodně není tím týmem, kterému se Cambageová loni upsala.

Skylar Digginsová-Smithová z Dallasu projevuje radost ze svého koše.

Otázkou zůstává, jaký dres Liz nakonec oblékne. Horkým kandidátem by mohli být Los Angeles Sparks, kam jako asistent nastoupil právě Fred Williams. Cambageová se může stát tou jiskrou, kterou tým s vyšším věkovým průměrem potřebuje.