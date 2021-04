Nikdo nenastoupil s tím, že jde prohrát zápas, cenil si kouč Olomoucka

„Řekli jsme si, že sezonu chceme zakončit, jak začala, to znamená výhrou nad Děčínem. Chtěli jsme zapojit všechny hráče do hry a to se podařilo, rotace byla široká. Na konci se nám podařilo to vítězství ubít,“ prohlásil trenér Olomoucka Michal Pešta.

Ačkoliv jeho hráčům na rozdíl od soupeře už o nic nešlo, přesto v sobě dokázali najít vůli porvat se o výsledek. „Řekli jsme si, že si nechceme jen zahrát basket, ale zabojovat o vítězství. Žádný hráč nenastoupil s tím, že jde prohrát zápas, a za to jsem šťastný,“ cenil si Pešta.

„Samozřejmě chyby tam byly, ale motivace z pohledu starších hráčů je stále ukázat se a pro ty mladší nasbírat zkušenosti. A pro ty nejmladší ukázat se na tréninku a dostat se na hřiště. Ta motivace je tam stále velká navzdory tomu stavu, ve kterém jsme se na konci sezony ocitli.“

Do zápasu vstoupili lépe Válečníci z Děčína a domácí museli dotahovat desetibodovou ztrátu. Podařilo se jim to až po přestávce, kdy soupeře přestříleli. „Nebylo to úplně snadné a především v prvním poločase jsme měli problémy, ale podařilo se. Kluci se chtěli rozloučit vítězně, tomu odpovídalo jejich nasazení. Měli jsme očekávané problémy na doskoku, hráči si ale dokázali pomoci střelbou z dálky a díky tomu se mohli radovat,“ vypíchl kouč.

Olomoucku pomohl střelecký příspěvek většího počtu hráčů, pět jich zapsalo 11 a více bodů, lídry byli třináctibodoví Jalen Henry a Radovan Kouřil. Děčínu tak nebyla nic platná ani velká převaha na doskoku 52:33. „Chtěli jsme vyhrát a myslím, že to bylo vidět. Navíc jsme se nechtěli nechat zmlátit tak jako u nich doma. O to se samozřejmě snažili, s nimi je to vždycky fyzická hra, ale jen tak jsme se nedali. Docela se to povedlo, i když v závěru jsme si laxním přístupem koledovali o problém. Ale podařilo se nám to ustát, což je příjemné,“ prohlásil křídelník František Váňa, který nastřílel jedenáct bodů.

Přesto není při pohledu na tabulku žádný důvod ke spokojenosti. V týmu Olomoucka rozhodně nečekali, že by mohli hrát u dna. Během sezony se zde vystřídalo hodně hráčů, měnili se i trenéři. Dlouho dokonce Hanáci okupovali poslední místo, nakonec ale pod sebe dostali alespoň Ostravu.

Ta má sice na rozdíl od Hanáků ještě dvě utkání k dobru, ale zaostává o nedostižné tři výhry.

„Na začátku sezony jsme koukali spíš někam do skupiny A1, ale byla tam nějaká zranění, odchody, koronavirus, všechno dohromady. Zase jsme se všichni hráčsky trochu posunuli, protože jsme víc hráli a v různých sestavách. Osobně pro každého zvlášť to tedy může být nějaký posun. Týmově se ale sezona nepovedla, bohužel,“ uznal Váňa.