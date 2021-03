Bezbradica v Olomoucku skončil, výhru nad Hradcem zařídil zářící Kouřil

„V poločase mi trenéři říkali, že to mám z pole dva jedenáct, ale že hraji dobře a ať zůstanu agresivní, že to přijde. Nakonec se podařilo nějaké body nastřádat,“ usmíval se Kouřil. V utkání čísla nesledoval, sám byl překvapený, na jaké statistiky dosáhl. „Je to takový příjemný bonus.“

Domácím vyšel vstup do zápasu a místy vedli až o čtrnáct bodů. Po přestávce se však začali trápit v útoku. Hosté skóre otočili, jednou vedli i o čtyři body. Koncovka ale patřila Hanákům. „Po dobrém vstupu jsme se dostali do problémů a přestali hrát kolektivně. Naštěstí jsme se vzpamatovali a koncovku zvládli. Tak chceme hrát, přestože jsme mladý tým. Nejenže na výkonu bude patrný progres, chceme pochopitelně také vyhrávat. Z obou stran to byl zajímavý zápas,“ konstatoval kouč Olomoucka Michal Pešta.

Sokoli přicestovali bez Pedy Stamenkoviče a s absencí klíčové osobnosti se nedokázali vyrovnat. „Hodně nám chyběl mozek týmu. Kluci se na rozehrávce snažili, nedokázali jej ale nahradit. Kromě začátku to ale nebylo zase tak špatné. Z pohledu inkasovaných bodů to šlo, ale na šedesát devět bodů se venku vyhrát nedá. Nebyli jsme schopni dopravit míč pod koš,“ uznal hradecký trenér Lubomír Peterka.

Také Olomoucku chyběla velká hvězda. Nemanja Bezbradica, pátý nejlepší střelec ligy, se dohodl na ukončení angažmá. „V posledních týdnech jsme cítili, že není ve své kůži, proto všechny strany situaci probraly a rozhodly se, že se naše cesty rozejdou. Bylo to po vzájemné dohodě, nešlo o nic dramatického,“ komentoval Bezbradicův odchod sportovní manažer BK Olomoucko Michal Pekárek.



„Naši mladí kluci mají příležitost se ukázat a získat zkušenosti v ostrých zápasech. To se vždy hodí,“ dodal manažer a především výkon Dominika Štěpána v posledním zápasu jeho slova potvrdil. Mladý pivot Olomoucka byl se sedmnácti body společně s Davidem Pekárkem nejlepším střelcem vítězů.