Pomstu za Kolín začal Nymburk brilantně. Utnul vítěznou sérii USK

Hostující Sovy tím přišly o unikátní sérii sedmnácti výher v řadě.

„První výhra je samozřejmě výborná. Ukázali jsme svou hrou, že jsme přišli koncentrovaní, ukázali jsme výborné nasazení,“ pochvaloval si nymburský kouč Ladislav Sokolovský. „Takto by mělo vypadat play off. Věřím, že zítra přijdeme stejně soustředění. Je to první výhra a my potřebujeme čtyři.“

Nymburku, útočícímu na devatenáctý titul v řadě, se povedlo zastavit silný útok Pražanů. Klíčová trojice Shawn Pipes, Michael Okauru a David Böhm dala dohromady jen 14 bodů. V dresu Nymburka se v útoku prosadili všichni hráči, nejvíce pak Evan Gilyard, který dal 11 ze svých 18 bodů v klíčové první čtvrtině. Za USK nastřílel nejvíce bodů Ondřej Švec (21).

„Naším cílem bylo zastavit jmenované trio, což se myslím povedlo. Kluci na nich odvedli dobrou práci. Jediný, kdo nám trochu utekl, byl Švec. Nejde ale ubránit všechny hráče,“ řekl Sokolovský.

Gilyard přinesl energii

Domácím se v úvodu povedla rychlá šňůra 16:0, Nymburku dala klid. Atraktivní smečí se na náskoku podílel Ondřej Sehnal, po nástupu z lavičky pak do zápasu vletěl Evan Gilyard, který nejprve vypíchl míč, dal snadný koš a následně trefil tři trojky během tří a půl minuty.

„Jestli to byl klíčový moment? To nevím. Mně se hlavně líbilo, že byl Evan schopný hrát velmi dobře i do obrany. Věřím, že pokud bude takhle pokračovat, hodně nám pomůže,“ podotkl Ladislav Sokolovský. Hosty držel jen devatenáctiletý Švec, který o jediný bod zaostal za svým osobním maximem v nejvyšší soutěži. Zápas tak byl přehlídkou nastupujícího mládí, jelikož na straně Nymburka byl hodně vidět i Švecův spoluhráč z mládežnických reprezentací František Rylich. Ten před zápasem převzal cenu pro hráče s největším zlepšením v sezoně.

Po Martinu Křížovi a Ondřejovi Sehnalovi byl Rylich v číslech třetím nejužitečnějším borcem Středočechů v prvním čtvrtfinále.

„Teď bude důležitá regenerace a také si při dopoledním tréninku ukážeme na videu nějaké chyby,“ prozradil Sokolovský.

Druhé utkání série je v nymburském sportovním centru na programu dnes od 18 hodin.

„Od nás to v odvetě bude lepší,“ pohrozil Francesco Tabellini, trenér USK Praha.