Basketbalisté Nymburka narazí v Lize mistrů na Igokeu, Bilbao a Bahcesehir

Skupina A: Štrasburk (Fr.), Szombathely (Maď.), Murcia (Šp.), vítěz kvalifikace číslo 1.

Skupina B: AEK Atény, Pinar Karsiyaka (Tur.), Bonn (Něm.), Reggio Emilia (It.).

Skupina C: Hapoel Holon (Izr.), Ostende (Belg.), Galatasaray, Legia Varšava.

Skupina D: Nymburk, Igokea (Bos.), Bilbao (Šp.), Bahcesehir (Tur.).

Skupina E: Hapoel Jeruzalém, Ludwigsburg (Něm.), Darüssafaka (Tur.), vítěz kvalifikace číslo 4.

Skupina F: Manresa (Šp.), VEF Riga, Limoges (Fr.), vítěz kvalifikace číslo 3.

Skupina G: Bourgogne (Fr.), Sassari (It.), PAOK Soluň, vítěz kvalifikace číslo 2.

Skupina H: Tenerife (Šp.), Rytas Vilnius, Peristeri (Řec.), Bnei Herzlija (Izr.).

KVALIFIKACE

Turnaj číslo 1:

Čtvrtfinále: Leicester (Brit.) - Voluntari (Rum.), Skopje - Chemnitz (Něm.).

Semifinále: vítěz Leicester/Voluntari - Bursa (Tur.), vítěz Skopje/Chemnitz - Fribourg (Švýc.).

Turnaj číslo 2:

Čtvrtfinále: Den Bosch (Niz.) - Šiauliai (Lit.), Levice (SR) - Körmend (Maď.).

Semifinále: vítěz Den Bosch/Šiauliai - Málaga (Šp.), vítěz Levice/Körmend - Kauhajoki (Fin.).

Turnaj číslo 3:

Čtvrtfinále: Norrköping (Švéd.) - Budivelnyk (Ukr.), Ylli (Kos.) - Benfica.

Semifinále: vítěz Norrköping/Budivelnyk - Bamberg (Něm.), vítěz Ylli/Benfica - Keravnos (Kypr).

Turnaj číslo 4:

Čtvrtfinále: Gmunden (Rak.) - Pärnu (Est.), Meridian (Srb.) - Breogan (Šp.).

Semifinále: vítěz Gmunden/Pärnu - Bakken Bears (Dán.), vítěz Meridian/Breogan - Opava.