Basketbalistky Chomutova: Ať letí do světa, že to u nás nebude lehké

Ve středu jeho tým otočil premiéru ve Středoevropské lize CEWL doma proti rakouskému Grazu na 89:59 (Krejzová 18, Rybová 13, Aulichová 11, Satoranská 11, Eisnerová 10). „Začali jsme neskutečným množstvím ztrát, ale bylo jen otázkou času, kdy to zlomíme. Odpíchli jsme se od slušné obrany.“



Nejvyšší soutěž se do chomutovské haly vrátila po šesti letech, v roce 2013 se Levharti odhlásili z NBL mužů. A ženská liga je zpátky po 13 letech, v sezoně 2005/06 ji hrála Slovanka Chomutov.

„Pořád říkám, že chceme být v play off. A kdybychom se v něm vyhnuli USK, bylo by to pro nás zlaté,“ vysnil si trenér Levhartic.

Na úvod fanoušky naladily dvě domácí výhry v elektrizující atmosféře, 75:72 nad Slavií a 74:65 nad Slovankou. Pak přišly krachy s favority: na Žabinách Brno 43:78, doma s multišampionem USK 41:89.

„Měli jsme dva jednodušší soupeře na začátek, pak dva nejlepší týmy v republice. Vstup do ŽBL jsme měli z říše snů, nás i lidi to nabudilo. První zápas jsme urvali v koncovce, druhý vybojovali, od USK jsme nedostali ani 90 bodů. Musíme být spokojení,“ pochvaluje si Eisner výsledky i kulisu.

„Jsme jedni z mála, kde se takhle fandí, diváci jsou fantastičtí. První zápas se Slavií jde za nimi, oni nás vyburcovali k obratu v závěru. Jsem hodně příjemně překvapený, všechny nás to baví. Máme i kotel, jsou v něm také fanoušci z hokeje a jsou výborní. Všichni si to užíváme.“

I s kvalitou hráčského kádru je trenér spokojený. „Pořád je otevřená pozice rozehrávačky, máme tam tři mladé holky, ale perou se s tím dobře. Nejsme USK Praha, které si vyskautuje posilu a sáhne po ní, naše možnosti jsou limitující. Ale holky odvádějí, co od nich očekáváme,“ líbí se Eisnerovi.

Hru Levhartic nestaví na jednotlivcích, ale na kolektivním výkonu. „Je fajn, že každý zápas vylítne někdo jiný. Žílová, Vorlová, Satoranská, Krejzová, moje manželka Eisnerová, opor je víc. Dáváme si záležet, aby to byl týmový výkon. Aby to nebylo tak, že víme, že jedna hráčka musí dát 30 bodů, a když je nedá, tak nevyhrajeme. Týmový výkon by nás měl zdobit, protože žádné top hvězdy nejsme,“ uvědomuje si chomutovský trenér.