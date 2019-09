Nejtěžší byl první podpis. Nováček z Chomutova však posbíral zkušené

Chomutov debutuje v pátek doma, od 19 hodin přivítá Slavii Praha. Tu porazil už na nedávném turnaji, v domácí hale přehrál i Halle a získal první místo. „Holky jsem upozorňoval, že v sezoně přijde i série porážek, ale je dobré si pamatovat, že umějí taky proti silným vyhrávat.“

Chomutovský klub koupil licenci na ŽBL od Nymburka, pak musel vybudovat nový tým.

„Vytvořit mančaft z nuly byla jedna z nejtěžších věcí. Nejhorší bylo podepsat první hráčku, šlo o nadlidský úkol,“ tvrdí Eisner. „Žádná nechtěla podepsat, každá se ptala, kolik už máme hráček. Ještě nikoho, ty budeš první! odpovídal jsem. Skoro to bylo na to podepsat všechny najednou.“

První tři smlouvy tak parafovaly zároveň tři posily ze Slovanky, tedy Monika Satoranská, sestřenice české hvězdy z NBA, Veronika Rybová a Denisa Harapesová, ta však nakonec do sezony nezasáhne.

„Tým je poskládaný dobře, jen škoda, že bez Harapesové,“ uvedl Eisner. „Máme tři rozehrávačky, místo ligou protřelé Harapesové jsme teď získali Aulichovou z Aritmy, Žílová je juniorská reprezentantka, další mladou krví Čmejrková,“ představuje trenér méně zkušené dirigentky Levhartic.

Hlavní star má být odchovankyně Michaela Krejzová na křídle, která prošla USK Praha a Nymburk. „Pořád čeká v ženském basketu na vůdčí roli, tady by ji měla převzít,“ předpokládá Eisner.

Michaela Krejzová

„Pomáhat jí na křídle budou další holky, především Satoranská a Rybová, máme tam i mladší hráčky. Na pivotu zkušenost dodají Salačová, Vorlová a moje manželka, která hraje profesionálně od osmnácti let, má toho dost za sebou,“ jmenoval kouč svou ženu Jitku Eisnerovou. „Z osy, která tady před dvěma lety vstupovala do 2. ligy, měly chuť zůstat i pro ŽBL právě ona a Salačová. Jitka stála za projektem, že tady vznikl ženský tým.“

Že právě ona nepodepsala jako první? „Měl jsem od ní ústní souhlas, že do toho jde,“ usmál se 42letý Eisner.

Chomutov, který má pětimilionový rozpočet, staví na českých hráčkách, i když ostatní je od toho odrazovali. „Cizinky jsou loterie. Když byli chomutovští chlapi v NBL, pracovali jsme s Američany. Vyskautovali jsme někoho dobrého, přijel o 20 kilo těžší a kulhal na jednu nohu. U cizinek to nebude jiné. A pokud v lize působily a jsou prověřené, jsou dražší a nedostupnější zboží.“

Monika Satoranská v barvách Slovanky

Deset účastníků ŽBL se po dvoukolové základní části rozdělí na tři nadstavbové skupiny. První tým jde rovnou do play off, druhý až pátý hrají dvoukolově každý s každým a šestý až desátý celek jednokolově. Play off, hrané tradičně na tři vítězství, je pro osmičku vyvolených. „Zápasů není moc, každá porážka o koš, o bod vás může stát několik míst v tabulce,“ uvědomuje si trenér.

Levhartice se přihlásily i do Středoevropské ligy CEWL, ve skupině narazí na belgický Kangoeroes Mechelen, rakouský UBI Graz, s nímž začínají doma 16. října, slovenské Piešťanské Čajky a Slovanku Mladou Boleslav. „Chtěli jsme víc zápasů.“

Ženská liga se v Chomutově hrála v sezoně 2005/06, pod názvem Slovanka Chomutov zde působil tým klubu Basket Slovanka. V Ústeckém kraji zapsal poslední účast v ŽBL v ročníku 2007/08 Skřivánek Ústí.