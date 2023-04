Finská hvězda Markkanen narukuje. Jsme na to hrdí, říká opora Utahu

„Je to povinné, takže to musíme splnit, ale zároveň jsme na to hrdí,“ řekl Markkanen. „Myslím, že to dává dobrý příklad. A jsem si jistý, to dokážu zvládnout tak, že to neovlivní moji přípravu na další sezonu,“ uvedl.

V Utahu Markkanen zažívá po výměně z Clevelandu životní rok s průměry 25,6 bodu a 8,6 doskoku na zápas. Na základnu v Helsinkách nastoupí podle toho, kdy Jazz skončí sezona - buď 17. dubna, nebo až v červenci. Tým tři zápasy před koncem základní části na 12. místě Západní konference zaostává za postupem do play off.

Vojenskou službu by měl Markkanen absolvovat v rámci sportovního střediska obranných sil, jehož hlavním úkolem je podle finské basketbalové federace výcvik průzkumných jednotek pro nasazení v krizových situacích či ve válečných podmínkách.

„Samozřejmě bych se raději připravoval jako normálně, ale slyšel jsem, že tady dokážou zajistit výborně kombinaci obojího. Můžete tu zvládnout svoji práci jako sportovec a zároveň i základní výcvik,“ řekl Markkanen k armádnímu středisku, kam se obvykle k výcviku hlásí profesionální i amatérští sportovci.

Jak dlouho bude Markkanen ve Finsku, zatím není jasné. Povinná je šestiměsíční služba, například finští hokejisté z NHL si ale v minulosti mohli její splnění rozložit do několika let.