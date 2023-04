Golden State míří do play off, Lakers do předkola. Krejčí dostal 20 minut

Králem střelců se podle očekávání stal podruhé za sebou kamerunský pivot Joel Embiid, který za Philadelphii při výhře 134:105 nad Brooklynem nenastoupil a jeho bodový průměr zůstal na hodnotě 33,1 bodů na zápas. To je o 0,7 bodu více než měl druhý Luka Dončič z Dallasu.

Český reprezentant Vít Krejčí odehrál za Atlantu 20 minut a zapsal si 4 doskoky, 3 asistence, zisk a jednu neproměněnou střelu za tři body. Hawks prohráli s Bostonem 114:120. Oba celky šetřily hráče základních sestav.

Golden State potřebovalo k udržení přímého postupu do play off vyhrát a proti Portlandu, hrajícímu bez většiny opor, to nebyl těžký úkol. Warriors do zápasu vlítli a výsledkem bylo 55 bodů za první čtvrtinu, což je nový rekord NBA. „Zahráli jsme opravdu dobře. Hráči věděli, co je v sázce a kontrolovali zápas. Snad si tuhle formu přeneseme do play off,“ řekl trenér Steve Kerr.

Pak už Warriors v klidu navyšovali vedení a mohli šetřit klíčové hráče. Klay Thompson přesto stihl šest trojek a stal se teprve třetím hráčem v historii, který za jednu sezonu trefil 300 trojek. Před ním to dokázali jen James Harden a čtyřikrát Thompsonův spoluhráč Stephen Curry. Ten se letos zastavil na 273 trojkách.

Dvojice pro předkolo play off O 7. místo:

Miami - Atlanta

LA Lakers - Minnesota O postup do zápasu o 8. místo:

Toronto - Chicago

New Orleans - Oklahoma City

„Ještě nikdy jsem neměl nejvíce trojek ze všech hráčů v sezoně. Beru to jako odměnu za tvrdou práci, kterou jsem musel odvést při mých zraněních. Ty těžké chvíle jsem přetavil v tyto hezké momenty,“ prohlásil Thompson, který kvůli zranění přišel o více než dva roky na hřišti.

Také Clippers situaci ulehčilo, že Phoenix šetřil své opory. I tak ale kladl odpor, tým z Los Angeles rozhodl až v poslední čtvrtině. A to hlavně zásluhou Kawhiho Leonarda. V závěrečné dvanáctiminutovce dal 12 ze svých 25 bodů včetně posledních osmi bodů svého týmu v zápase. Norman Powell přidal 29 bodů. Oba celky na sebe narazí už za týden v prvním kole play off.

Lakers si musí účast v play off vybojovat v předkole. Výhra nad Utahem a 36 bodů LeBrona Jamese jim nepomohly. Lakers v předkole narazí na Minnesotu, která v přímém souboji o osmé místo na západě porazila New Orleans 113:108. A to i přesto, že klíčový pivot Rudy Gobert ve druhé čtvrtině v emocích praštil při oddechovém čase spoluhráče Kylea Andersona a trenér ho poslal domů.

„Emoce mě dnes přemohly. Neměl jsem takto reagovat. Chci se omluvit fanouškům, organizaci a zejména Kyleovi, kterého si jako spoluhráče velmi vážím a mám ho rád,“ napsal Gobert na sociální sítě.

V poločase emoce přemohly i Jadena McDanielse, který cestou do šatny praštil do zdi a při tom si sám zranil ruku a zápas pro něj skončil. Zatím není jasné, jestli oba budou Minnesotě k dispozici pro předkolo.

„Tahle výhra patří k nejvybojovanějším, jaké jsme kdy zaznamenali. Po všem, čím jsme si dnes prošli, si toho velmi vážíme. Dostávali jsme ránu za ranou, přesto jsme dokázali vyhrát,“ těšilo rozehrávače Minnesoty Mikea Conleyho Jr. Karl-Anthony Towns pomohl 30 body, Anthony Edwards dal 26 bodů a společně překonali 42 bodů od lídra louisianského klubu Brandona Ingrama.

Také Kenny Lofton Jr. dal za Memphis 42 bodů, ale porážku 100:115 s Oklahoma City neodvrátil. Pro Loftona, který strávil většinu sezony na farmě a byl zvolen nejlepším nováčkem G-League, to byl osobní rekord v NBA.

Philadelphia sice šetřila kanonýra sezony Embiida i nejlepšího nahrávače sezony Jamese Hardena, přesto jasně přehrála svého soupeře pro play off Brooklyn. Tomu nestačilo ani 46 bodů Cama Thomase, který o jeden bod zaostal za svým rekordem. V dresu Sixers dostal první pořádnou šanci vítěz soutěže ve smečování Mac McClung a hned málem zaznamenal triple double za 20 bodů, 9 doskoků a 9 asistencí.