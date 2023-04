Play off bez Dončiče. Dallas dokonal mizérii, Brooklyn upevnil šesté místo

Dallas se snažil vytvořit siný tým a v průběhu sezony přivedl k Luku Dončičovi další hvězdu Kyrieho Irvinga, jenže v závěru sezony týmu došel dech a nakonec se nepodívá ani do play off. O poslední šanci se klub připravil sám rozhodnutím, že při absenci Irvinga bude šetřit i Dončiče. Ten proti Chicagu nastoupil jen na 12 minut a Mavericks bez něj přišli o vedení a prohráli. Dončič i tak byl se 13 body nejlepším střelcem týmu.

„Nebylo to tak, že bychom to vzdali, ale vedení se rozhodlo, že nemá smysl riskovat zranění hráčů a že je budeme šetřit. To jsem hráčům řekl před zápasem. I tak jsme vedli, bohužel jsme to neudrželi. Naším cílem je vytvořit mistrovský tým, teď to tak sice nevypadá, ale věřím, že v budoucnu se nám to vrátí,“ řekl trenér Jason Kidd.

Důležitou výhru zaznamenali obhájci titulu z Golden State. Přehráli Sacramento na jeho hřišti 119:97 i díky 29 bodům Klaye Thompsona a 25 bodům Stephena Curryho. Drží pátou příčku v Západní konferenci a mají na dosah účast v play off bez předkola. Za sebou ale mají tři pronásledovatele a definitivně se tak rozhodne až v pondělí.

Mezi trojicí rivalů jsou vedle Los Angeles Clippers také New Orleans Pelicans, kteří vyhráli 113:105 nad New Yorkem, a Lakers.

Ti si hodně pomohli výhrou 121:107 nad Phoenixem. Suns byli ve formě, ale proti Lakers nechali odpočívat své hvězdy Kevina Duranta, Chrise Paula, Devina Bookera a Deandreho Aytona a bez nich na soupeře v plné síle nestačili.

Lakers zápas rozhodli ve čtvrté čtvrtině, kdy za vyrovnaného stavu předvedli šňůru 11:0, při níž dal 7 ze svých 16 bodů LeBron James. Nejlepším střelcem Lakers byl D`Angelo Russell s 24 body.

Ve Východní konferenci už je o všem důležitém rozhodnuto. Šestou příčku si zajistil Brooklyn, který vyhrál nad Orlandem, navíc Miami prohrálo ve Washingtonu 108:114. Atlanta s českým reprezentantem Vítem Krejčím na lavičce podlehla Philadelphii 131:136 po prodloužení, přestože hrála téměř kompletní, zatímco Sixers šetřili většinu opor. Nepomohlo jí ani 27 bodů a 20 asistencí Trae Younga.

Trae Young zakončuje přes Dewaynea Dedmona.

Za Philadelphii nenastoupil ani Joel Embiid, jenž už je v podstatě jistým vítězem trofeje pro nejlepšího střelce sezony. Jediný, kdo ho mohl sesadit, byl Dončič, ale ten si průměr dnes pohoršil a v posledním zápase už nemá ani nastoupit. Embiid, který loni tuto trofej získal jako první pivot po 22 letech, tak bude prvním pivotem od roku 1976, který trofej kanonýra obhájí. Naposledy to dokázal Bob McAdoo.

Většinu opor šetřil i již jistý vítěz základní části Milwaukee. A byla z toho jasná porážka s Memphisem 114:137. Grizzlies si tak zajistili druhou příčku v Západní konferenci.