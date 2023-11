Slávisté si od nováčků vezou debakl. Zářící Sýkora chválil defenzivu

Písek vyhrál čtvrtý z posledních pěti zápasů. Slavii oplatil i s úroky těsnou porážku z prvního kola 112:115 po prodloužení a připsal si druhé vítězství se stovkou v sezoně.

Svěřenci Jana Čecha rozhodli zápas už v úvodní desetiminutovce, kterou vyhráli 36:16. Ani v dalším průběhu nepolevili a také v ostatních čtvrtinách měli navrch.

Nejlepšími střelci zápasu byli s 19 body domácí Filip Novotný a slávista Wil Tavares. Písecký kapitán Vojtěch Sýkora nasbíral 17 bodů, 11 doskoků a sedm asistencí a měl blízko pátý triple double v sezoně.

„Chybějící tři asistence jsou to poslední, co řeším. Dneska jsme zahráli od prvního do posledního, všichni věděli, co mají dělat. Od začátku jsme si za tím šli a poprvé v sezoně jsme ukázali, že umíme taky bránit. Byli jsme na Slavii výborně připravení,“ řekl Sýkora v rozhovoru pro TVCOM.cz.

Kooperativa Národní basketbalová liga mužů 12. kolo Sršni Photomate Písek - SK Slavia Praha 104:69 (36:16, 57:35, 83:53)

Nejvíce bodů: Filip Novotný (2000) 19, Sýkora 17, Martin Svoboda a Šurý po 13, Šlechta 12, Fait 9, Borovka 8 - Will Tavares 19, Varner 17, Shelton 10, Mareš 8.