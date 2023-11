Kabina funguje, leč na hřišti se Ostravě nedaří. Trenéři luští, co týmu chybí

„Musíme zatnout zuby a makat dál... Nic jiného nám nezbývá,“ prohlásil ostravský trenér Adam Choleva. „Musíme se pořád snažit eliminovat chyby, které děláme, a výhry přijdou.“

Choleva je přesvědčený, že tým není špatný. „Jen na nás momentálně leží nějaká deka. Nehrajeme úplně zle. Dokážeme se opřít o obranu.“ Takže v čem je problém?

„V útoku. Tam se hodně trápíme,“ má Choleva jasno. A poukázal, že kádr je hodně mladý, takže mu chybějí zkušenosti. Průměrný věk je 23 let, nejstarší Dominik Heinzl a Jarrid Rhodes mají osmadvacet. „Nedokážeme hrát s lehkostí, proměňovat volné střely z venku, byť bychom podle složení mužstva měli být střelci. To vše nás stojí zápasy. Většinou.“

Ostravští minulé tři duely ztratili velice těsně. „Mohli jsme vyhrát v Kolíně (65:67), v Písku (80:83) i doma s Brnem (79:83). Ale i v prvním kole s Opavou (96:102 po prodloužení),“ připomněl trenér Choleva. „Až na zápasy s Ústím a Děčínem byly všechny otevřené až do konce. Není to o tom, že bychom byli tragičtí, ale chybí nám kousek, nějaký díl. Který, to musíme rozluštit a snad budeme lepší.“

Kouč uznává, že těsné prohry jsou na psychiku horší než ty jednoznačné. „A o to horší je, že letos nehrajeme dvakrát týdně, takže každá porážka nás dlouho svazuje, než se začneme soustředit na dalšího soupeře, na další výkon. Utkání plynou pomaleji.“

Uznává však, že mají aspoň více času na přípravu. „Ale u nás to je vážně o střeleckém trápení především z venku a o tom, že hloupě chybujeme. Až to vymizí, budeme vyhrávat,“ doufá Choleva.

Dodal, že po tom, co Opavě dali dvanáct trojek, se už k takovému počtu nepřiblížili... Ostravští mají úspěšnost tříbodových střel 25,3 procenta, nejméně ze všech dvanácti celků. Nejlépe je na tom Ústí nad Labem – 38, 1 procenta.

„Majerčák měl v minulé sezoně úspěšnost trojek čtyřicet pět procent,“ připomněl Choleva. Nyní má necelých 27. „Podobně jsou na tom i další naši střelci.“ Na nepodařený vstup do sezony šéfové klubu reagovali angažováním amerického křídelníka Jarrida Rhodese, jenž odehrál minulé tři duely.

Mohli by přijít ještě další posily? „Už máme pět cizinců,“ upozornil ostravský manažer Tomáš Ostarek.

Přitom Ostravští chtěli více sázet na vlastní odchovance a hráče z okolí. „Přesně tak,“ potvrdil Ostarek. „Jenže situace nás donutila vzít dalšího zahraničního hráče.“

Dodal, že v žádném případě nepropadají panice, že trenér má nadále důvěru vedení. „Věřím, že se chytneme,“ podotkl.

Ostravský trenér Adam Choleva (vlevo) a jeho asistent Nihat Gürbüz v Kolíně

Ostarek a Choleva spoléhají i na návrat křídelníka Michala Svobody, který zatím trénuje individuálně po únavové zlomenině nohy.

„K tomu je od prvního utkání zraněný Weaver, který hraje se sebezapřením,“ uvedl Adam Choleva. „Není to ideální, ale domácí kluci musejí začít brát naši situaci vážněji a být týmu prospěšnější. A lídři z ciziny musejí mužstvo více táhnout.“ Basketbalisté Ostravy do konce listopadu odehrají zápasy s nejlepšími třemi celky minulé sezony. V sobotu od 17.00 v Opavě, týden nato od 17.30 hostí Děčín a 28. listopadu od 17.00 Nymburk...

„V Opavě musíme podat náš nejlepší výkon,“ řekl Choleva, byť chybět budou kromě Michala Svobody i marodi Weaver a Týml. „Dokázali jsme s ní odehrát vyrovnané střetnutí doma, takže to zkusíme i venku. Hlavy nesklápíme. Klukům věřím, doufám, že také oni mně stejně jako vedení. Snad to brzo zlomíme, ale vše se v naší hře musí sejít.“

V tom, že nyní Ostravu čekají silní protivníci, trenér problém nevidí.

„Pak budeme mít vesměs přijatelnější soupeře, ale na to, s kým hrajeme, se nemůžeme dívat,“ uvedl. „Musíme se zaměřit na sebe, na své chyby. Chemie v družstvu je, vztahy jsou dobré, v kabině problém není. Jen nám to nejde na hřišti.“