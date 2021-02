Pozor na číslo 13! Basketbalový samorost Brabenec trefuje koše dodnes

12:00

Stoprocentně prokázat se to nedá, není jak, ale spolehněme se na to, že legendární basketbalista Kamil Brabenec, v posledních letech trenér mládeže v oddíle Tygři Brno, mluví pravdu. „Nikdy jsem nebyl trojkař. Ale pokud by šlo o šestky, nikdo z mladých mě neporazí. Taky jsem jim řekl: dokud mě neporazíte, tak tady budu. Je jim patnáct let a já jsem u nich už pátým rokem,“ vypráví.