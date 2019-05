Beilein převezme tým, který po odchodu LeBrona Jamese patřil v uplynulé sezoně k nejhorším v lize. Podle ESPN podepsal smlouvu na pět let.

Beilein vedl posledních 12 let univerzitní celek Michiganu v NCAA. Na lavičce Clevelandu vystřídal o pět let mladšího Larryho Drewa, jenž s týmem slavil v roce 2016 titul, ale v uplynulé sezoně zažil s Cavaliers pouhých 19 vítězství z 82 zápasů. Horší bilanci měli jen New York Knicks.