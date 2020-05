Boylen štěpí Chicago. Nové vedení ho chce odvolat, majitel se zdráhá

Podle deníku si nový viceprezident pro basketbalové operace Arturas Karnišovas a nový generální manažer Marc Eversley udělali v klubu mezi hráči a zaměstnanci průzkum, z nějž Boylen nevyšel právě v nejlepším světle.

Nicméně také platí, že na trenérově straně stojí rodina Reinsdorfových, majitelé Bulls, Karnišovasův předchůdce a nynější poradce John Paxson i někteří hráči.

„Musím si udělat obrázek o všech odděleních a provedu to opravdu velmi pečlivě. Co se týče Jima, můj první dojem byl, že se o tým skvěle stará a nyní se stejně jako všichni ostatní nemůže dočkat, až se bude opět trénovat,“ řekl ke spekulacím Karnišovas, který do Chicaga nastoupil před měsícem.

Pětapadesátiletý Boylen se mužstva ujal v prosinci 2018 a ve zbytku sezony měl s Bulls bilanci 17-41. V současném ročníku NBA, který v březnu přerušila pandemie koronaviru, bylo Chicago s českým rozehrávačem Satoranským ve Východní konferenci jedenácté s 22 výhrami a 43 porážkami.