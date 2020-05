Ať jsou Bulls zase cool! Michael Jordan motivuje nové šéfy i v noci

Basket

Další 4 fotografie v galerii Vlajka se symbolem rudého býka v NBA nevlála nikterak zvesela, Chicago se těší na změnu. | foto: Profimedia.cz

dnes 6:17

Umberto Eco by měl z nových šéfů Chicago Bulls radost. Jak Arturas Karnišovas, tak Marc Eversley moc dobře chápou sílu symbolů. Slavné logo s rudým býkem by znovu mělo ve fanoušcích NBA vzbuzovat emoce a časem by znovu mělo vládnout světovému basketbalu.