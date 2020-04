Chicago Bulls jsou ostudou NBA. Hledá se nový šéf, třeba Scottie Pippen?

Časy Michaela Jordana jsou sice dávno pryč, ale Bulls byli tahákem i ve druhé dekádě 21. století. Mezi lety 2010 až 2018 hlásilo United Center konstantně nejvyšší návštěvnost napříč NBA - i když výsledky byly přinejlepším rozpačité.

Ještě loni patřilo Chicagu druhé místo, větší dav lákaly jen zápasy Philadelphia 76ers. Ale rok 2020 přinesl prudký sešup, až na jedenáctou pozici. Z 20 084 diváků na průměr 18 804.

Obyvatelé Chicaga byli se všemi přestavbami a planými pokusy dlouho trpěliví, ale teď se od Bulls odvracejí. Třetí rok daleko pod hranou play off je už i pro ně příliš. Majitelé klubu, rodina Reinsdorfových, musí reagovat.

Po 17 letech proto neslavně končí éra GarPaxu, manažerů Gara Formana a Johna Paxsona, kteří mnoho basketbalové radosti třetímu největšímu z amerických měst nepřinesli.

Splnilo se tím přání rostoucí řady příznivců, kteří učinili výzvu Fire GarPax! nejčastějším pokřikem v United Center.

Člen ochranky vyvádí fandu z arény za to, že mával dresem vyzývajícím k vyhazovu obou manažerů (únor 2020):

V Bulls sice zatím Paxson a Forman zůstávají, jenže byli upozaděni.

Hledá se nový boss.

V klubu začali velkými myšlenkami. Vysnili si příchod Sama Prestiho, prvního funkcionáře Oklahoma City Thunder, anebo Masaie Ujiriho, generála stojícího za úspěchy Toronto Raptors. Naděje na zlákání podobné manažerské hvězdy však brzy usnuly. Reálná je šance přivábit některého ze druhých mužů jiné organizace.

Bulls už během víkendu dostali košem od Chada Buchanana, generálního manažera Indiana Pacers.

Jednání naopak začala s Arturasem Karnišovasem, litevským generálním manažerem Denver Nuggets, a Justinem Zanikem, který totožnou pozici zastává v Utah Jazz. Torontské know how by mohl k jezeru Michigan přinést Bobby Webster, v 35 letech nejmladší generální manažer v NBA. V Miami by si měl telefonickou nabídku vyslechnout Adam Simon. Raptors a Heat si však tyto činovníky nechtějí nechat utéct.

Tradičním dodavatelem novinek ze zákulisí Chicago Bulls je novinář K. C. Johnson z Chicago Tribune:

Ve hře se ocitají také Matt Lloyd (působí ve vedení Orlando Magic), Michael Winger nebo Trent Redden (dva z klíčových mužů Los Angeles Clippers).

Asi každé z těchto jmen vyvolává víru v lepší budoucnost, zvláště duo Karnišovas, Webster vypadá slibně. Ani jedno však samo o sobě nepřivede fandy zpět do hlediště.

Bulls přitom mají kam sáhnout, někdo slavný by se v jejich historii našel...

Paolo Uggetti ze serveru The Ringer navrhuje do vedení klubovou legendu Scottieho Pippena.

Ale může být Pippenovo současné působení v roli televizního analytika dostatečným předpokladem? V Lakers si k nedávnému angažmá Magica Johnsona nejspíš negratulovali. A existence tohoto videa by Pippenovi v začátku asi také příliš neprospěla:

Přinejmenším duely s Charlotte Hornets by Pippenova přítomnost v Bulls nepochybně oživila.

Co na nového výkonného manažera čeká? Především trenér Jim Boylen. Nepopulární, kritizovaný snad ze všech stran. Chtějí v klubu pokračovat tímto směrem? Je dost pravděpodobné, že by se hledal jiný kouč.

Nový impulz musí dostat Lauri Markkanen, který už od února vypouští balonky své nespokojenosti. Ovšem Markkanenovy poslední výkony na hřišti byly jednou z příčin, proč se Bulls na místech pro play off neobjevovali. I dvaadvacetiletá finská hvězdička by měla jít do sebe.

"If everything stands like it is right now, I'm telling you, Lauri Markkanen doesn't want to stay here, doesn't want to play here, doesn't want to play with this structure that he has right now ... When he can go, he's going to go."

-- @suntimes_hoops https://t.co/lgAbBSi1zJ pic.twitter.com/Fkq5lT8in5