Veselý se s Fenerbahce chystá na vyvrcholení Euroligy: Jsme připraveni

Páteční semifinále i nedělní boje o medaile z haly Fernandy Buesy ve Vitorii vysílá živě O2 TV Sport, začátky jsou v 18 a ve 21 hodin.

Pokud se Veselému povede navázat na triumf z předloňska, stane se prvním Čechem se dvěma euroligovými tituly. Jednou soutěž vyhráli i Jiří Zídek (s Žalgirisem v roce 1999) a Luboš Bartoň (s Barcelonou 2010).

Navíc usiluje o cenu MVP, kterou zatím žádný český hráč nezískal. Majitel prestižního ocenění bude znám v sobotu. V poslední době však měl Veselý zdravotní problémy a není jasné, zda do Final Four půjde stoprocentně připravený.

Jeho tým navíc před pátečním semifinále přišel o další dva důležité hráče. Střelec Luigi Datome má zraněný sval a mimo je i Veselého náhradník Joffrey Lauvergne. I bez nich má nicméně Fenerbahce šanci uspět. Zvláště když ho vede nejúspěšnější kouč historie soutěže Željko Obradovič, který útočí na svůj již desátý titul.

„Jsem rád, že jsem zpátky ve Final Four. Už popáté za sebou. My jsme připraveni a uvidíme, co se stane. Všechny týmy, co jsou tady, mají za sebou skvělou sezonu a zaslouží si tu být. Budou to těžké zápasy,“ tuší Veselý.

Fenerbahce hrálo poslední tři finále a i nyní patří k favoritům. S pouhými pěti porážkami ovládlo základní část a ve čtvrtfinále vyřadilo Žalgiris Kaunas 3:1 na zápasy. Veselý měl na tom velkou zásluhu a je čtvrtým nejužitečnějším hráčem soutěže. Za své výkony a průměry 12,4 bodu, 5 doskoků a 2,4 asistence na zápas byl zařazen do ideální pětky soutěže.

Češi ve Final Four Euroligy 1999: Jiří Zídek (Žalgiris Kaunas) - vítěz 2007: Jiří Welsch (Unicaja Málaga) - 3. místo 2009: Luboš Bartoň (FC Barcelona) - 3. místo 2010: Luboš Bartoň (FC Barcelona) - vítěz (nehrál), Jan Veselý (Partizan Bělehrad) - 4. místo 2015: Jan Veselý (Fenerbahce) - 4. místo 2016: Jan Veselý (Fenerbahce) - 2. místo 2017: Jan Veselý (Fenerbahce) - vítěz 2018: Jan Veselý (Fenerbahce) - 2. místo 2019: Jan Veselý (Fenerbahce) - ???

Tureckému celku stojí v cestě do finále istanbulský rival Anadolu Efes, druhé semifinále hrané v baskické Vitorii tvoří CSKA Moskva a obhájce prvenství Real Madrid.

Fenerbahce v této sezoně Efes doma porazilo jasně 84:66, ale na jeho hřišti prohrálo 83:89. Efes táhnou rozehrávači se zkušenostmi z NBA Shane Larkin a Rodrigue Beaubois. Pod košem čekají Veselého souboje s Bryantem Dunstonem a Tiborem Pleissem.

Ve druhém zápase se bude chtít CSKA pomstít Realu za loňskou porážku rovněž v semifinále. Oba vzájemné duely v této sezoně těsně vyhrál moskevský klub. CSKA táhnou Nando De Colo a Cory Higgins, Real má vyrovnanější kádr, ze kterého vyčnívají zejména Anthony Randolph a Sergio Llull. Španělský gigant se už nemůže opřít o hlavního strůjce loňského triumfu Luku Dončiče, který je hvězdou v NBA.