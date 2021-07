Chorvat a třetí Srb, kádr basketbalového Hradce dotvořil příliv z jihu

„Moc možností mezi českými hráči pod koš nebylo, proto jsme se rozhodli pro tuto variantu,“ uvedl trenér hradeckého družstva Lubomír Peterka.



Do Hradce tak zamířil 210 centimetrů vysoký srbský pivot Nikola Vujovič, který rozšířil srbskou buňku v týmu na tři, doplnil totiž rozehrávače Pedju Stamenkoviče a křídelníka Nemanju Barače.



A aby toho nebylo z jihu Evropy málo, poslední letní posilou se stal také chorvatský křídelní hráč Ozren Pavlovič. Oba hráči následovali Adama Gogu a Davida Škrance, které klub získal už před nimi.



Vujovič do Hradce přichází i na doporučení svého krajana Stamenkoviče. „Hledali jsme všestranného a pohyblivého pivota, který bude nebezpečný nejen v útoku, ale dokáže pracovat i na obranné polovině. Nikola toto splňuje, navíc by měl díky našim dalším srbským hráčům dobře zapadnout do týmu,“ uvedl Peterka.

Pavlovič, jen o sedm centimetrů nižší než Vujovič, zase přichází se zkušeností z české nejvyšší soutěže, kterou získal v letech 2019 a 2020 v sousedních Pardubicích a předtím i ve Svitavách. „Víme, co od Ozrena po hráčské i lidské stránce můžeme čekat. Jde o univerzálního hráče, který se nebojí vystřelit za tři body. Zná se s Peterem Sedmákem a Davidem Škrancem, nebude pro něj tedy problém do týmu zapadnout,“ poznamenal hradecký kouč.

Osmadvacetiletý Vujovič loni působil v nejvyšší srbské soutěži v klubu Tamiš z města Pančevo, o rok mladší Vujovič pak v chorvatské lize pomohl klubu KK Velika Gorica až do semifinále tamní ligy.

Čtyři noví hráči mají v kádru Královských sokolů nahradit odcházející borce. Tým potřeboval zacelit mezeru především po Lošonském, Haladovi, Koloničném a Brožkovi. V současné době jsou místa v kádru zaplněna, změnit to může jen snaha vedení přivést mladého talentovaného hráče perspektivního do budoucna. „Jinak je kádr pro novou sezonu hotový,“ poznamenal kouč Peterka.

Národní basketbalová liga začne nový ročník 18. září a pro Královské sokoly půjde o velkou premiéru. Až ve čtvrté sezoně po návratu mezi elitu, na který čekali čtvrt století, si totiž v prvním duelu sezony zahrají v domácí hale. Po zájezdech za soupeři v předcházejících třech sezonách tentokrát soupeře, a to z Ústí nad Labem, přivítají na domácí palubovce v hale v Třebši.

„Po zkušenostech z minulých sezon jsem se losu trochu děsil, ale musím říct, že letos pro nás je solidní,“ uvedl kouč k rozlosování, které hradecké družstvo nechává v domácím prostředí nejen v úvodním kole, ale i ve druhém, ve kterém na východ Čech přijede USK Praha.

Teprve poté se Královští sokoli vydají mimo Hradec. Sice budou hrát znovu v Hradci, ale v Jindřichově. Ve 3. kole totiž budou hosty nováčka NBL, na jehož úkor před třemi lety mezi elitu postoupili.

Los také určil termín prestižních derby s Pardubicemi, v základní části soutěže první se odehraje v polovině října v Hradci, druhé na konci kalendářního roku v Pardubicích. Do společné přípravy na nový ročník NBL se Hradec pustí už ve středu.

„Hráči mají individuální plány, takže by měli přijít fyzicky připraveni a společně bychom se od začátku měli věnovat především basketbalovým věcem,“ poznamenal Peterka, který družstvo povede k prvnímu přípravnému zápasu v polovině srpna proti Ústí nad Labem.