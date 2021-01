Stále jen s USK. Hradecké Lvice dál drží se zbytkem ligy neporazitelnost

Nebýt jasného krále českého ženského basketbalu posledního desetiletí USK Praha, držely by hráčky hradeckého Sokola pouhé čtyři zápasy před koncem základní části neporazitelnost a ligové tabulce by jasně kralovaly. Platí to i po středečním dalším ligovém utkání, v němž Lvice porazily nepříjemnou Slavii Praha nakonec dost jednoznačně 77:61.