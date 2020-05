Muž, který nebyl. Nabídky z NBA odmítal, přestup zhatila manželka

Statný Galicijec zůstal věrný dámě i zemi svého srdce, španělskou ligu neopustil. S FC Barcelona vyhrál Euroligu i tři tituly v ACB, s Iberostar Tenerife má zlato z Ligy mistrů i z Interkontinentálního poháru. A kariéru uzavírá krátce po oslavě 37. narozenin jako obranářské eso a sběratel bloků.

Teď už je definitivně jasné, že si NBA nezkusí.

Ale ono to bylo jasné vlastně vždycky.

Fran Vázquez nezapíral, že do Ameriky namířeno nemá. Přesto se v roce 2005 jako osmnáctiletý do draftu přihlásil; Orlando Magic to zkusili a na pozici číslo 11 ho vybrali. Jeho 209 centimetrů a dlouhatánské paže byly neodolatelné.

Vázquez následně na Floridu zavítal, rozdal rozhovory. A jasně pravil, že jeho slečně se stěhovat nechce a že se tedy nestěhuje ani on.

V dalších letech to mohlo být Magic líto, Vázquez by byl zajímavým náhradníkem hvězdného Dwighta Howarda. Zvlášť když v roce 2010 odešel Marcin Gortat.

Ještě někdy před osmi lety se jej Magic pokooušeli přemluvit. Marně, a tak je Vázquez v srdci Floridy nevítán.

Mimochodem - volba v prvním kole draftu 2005 se Orlandu vyplatila, i když z Vázqueze vůbec nic nemělo. O pět let dříve ji vyměnilo s Torontem za Tracyho McGradyho, jednu z největších postav klubových dějin. Po dalších trejdech se pick na Floridu vrátil, aniž by toho Magic museli mnoho obětovat.

Euroliga se loučí s Vázquezem:

Ve Španělsku stihl Vázquez poznat mnohé, 19 let v nejvyšší soutěži strávil postupně v andaluské Málaze, katalánských Gironě a Barceloně, znovu v Málaze, na Kanárských ostrovech v Tenerife a v aragonské Zaragoze. A to ještě na začátku své dráhy hostoval v baskickém Bilbau a také do Gran Canarie.

V Málaze se minul s Jiřím Welschem, zato v Barceloně se poznal s Lubošem Bartoněm a naposledy v Zaragoze s mladičkým Vítem Krejčím.

Vázquez patřil do širšího kádru španělské reprezentace, přes Paua a Marca Gasoly, Felipeho Reyese či Serge Ibaku se však dostal jen na EuroBasket 2005 a světový šampionát 2010. A z obou akcí se vracel bez medaile.