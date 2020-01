Děčínský trenér Grepl: Prý jsme agresivní tým, já nesouhlasím

Šiška: I Sparta dřív velela a teď ne Závěrečnou smrští dorovnali takřka ztracený zápas, v prodloužení ale basketbalisté Děčína ligové derby s Ústím stejně ztratili. „Jsem naštvaný. Jestli to můžeme takhle obrátit a makat posledních 10 minut, tak je něco špatně, že to neděláme hned od začátku. Prohrát o 20, smeknu před Ústím, takováto prohra mě ale štve,“ supěl děčínský rozehrávač Ondřej Šiška po sobotní prohře 81:82 po prodloužení. 35 minut bylo derby v režii Slunety, pak ale Válečníci předvedli finiš snů a vynutili si prodloužení. „Nakopla nás naše hra, kterou se chceme prezentovat. Ale po celou dobu. Agresivní obrana, přechod do protiútoku. To nám chybělo 35 minut. S takovým pochoďákem nemůžeme proti týmům, jako je Ústí, hrát.“ Děčín prohrál s rivalem i počtvrté v sezoně. „Nepříjemná bilance. Dřív jsme kralovali my, teď Ústí, takový je sport. I jinde je to nahoru dolů. Fotbalová Sparta vždy velela, teď je v útlumu. Tak to je. My to takhle nechceme nechat, budeme pracovat dál, aby se vrátila vítězná série v derby na naši stranu,“ slibuje Šiška. Ligový vicemistr je zatím v NBL až osmý, tedy mimo přímý postup do čtvrtfinále play off. „To nás neuspokojuje, ale podle mě jsme byli v minulé sezoně v ještě horší pozici, a každý ví, jak to skončilo. Nic není nemožné. Vůbec nevěšíme hlavy, nic hrozného se neděje. Věřím v sílu našeho týmu, vím, že je natolik silný, aby se z toho dostal. A zase klidně můžeme překvapit v play off!“