Boj o finále. Basketbalistům Děčína vstup nevyšel, ale cítí šanci

Válečníci přitom začali dobře, už v 1. periodě se dostali do devítibodového trháku. Svitavy rozhodly nástupem do 4. čtvrtiny a devítibodovou šňůrou, spolu s koncem 3. části to byl úsek 13:0. „Děčín měl zbytečně moc útočných doskoků, to si musíme příště pohlídat,“ řekl v České televizi Matěj Svoboda, křídlo Turů.

V poslední minutě mohli hosté srovnat, jenže ztratili míč a Svitavy tříbodový náskok zvýraznily.

„Svitavy měly víc šestkových pokusů než my, což možná rozhodlo,“ zamýšlel se Šiška. Děčín trestné hody proměňoval s parádní úspěšností 90 procent, jenže Tuři jich házeli o sedm víc. „My nehráli úplně svoji hru. A na to, jak jsme hráli špatně, je o pět bodů hodně slušný výsledek. Ze série s Opavou jsme zvyklí na trošku tvrdší styl, rozhodčí nám to úplně nedovolili,“ tvrdil Šiška.

V úterý se ve Svitavách hraje duel číslo 2, v pátek a v sobotu se semifinále přesune do Děčína.