Hráči na sebe vytvářejí tlak, pozoruje děčínský kouč Budínský

„Nás prostě sráží naše nízká úspěšnost střelby. Bojujeme, snažíme se, ale jestliže máme jen 22 procent úspěšnost u trojkové střelby a 38 procent u trestných hodů, a navíc se nejsme schopni prosadit ani zpod koše, máme problém. Leží nám to v hlavě. Sice se snažíme hráče uklidnit a pracovat na tom, aby na sebe nevytvářeli tlak, ale stejně si ten tlak vytváří,“ pozoruje děčínský kouč Pavel Budínský.

Ve středeční bitvě s druhými Svitavami Armex ztrácel celý zápas, náskok Svitav postupně narůstal, nakonec domácí rupli 73:82.

„První půlka byla z naší strany trochu nervózní, Svitavy to vycítily a rozdílový hráč Pavel Slezák pak trefoval veliké střely a ukazoval svou rutinu. To byla obrovská podpora pro soupeře. My hledáme nějakého střelce, Ondra Šiška tam měl dobré momenty, ale Svitavy si zkušeně vedení pohlídaly. Musíme prostě začít dávat to, co musíme dávat,“ apeluje na hráče trenér.

I svitavský trenér Lubomír Růžička vyzdvihl střelce Pavla Slezáka, jenž zaznamenal 27 bodů. „Rozhodly jeho veliké střely, myslím si také, že jsme velmi poctivě bránili. Jindy nás srážejí ztráty a doskok, ale tentokrát jsme doskok vyhráli a měli jen deset ztrát,“ chválil Růžička. Další šanci zastavit porážky bude mít Děčín v sobotu na půdě Olomoucka, v úterý pak doma vyzve Nymburk.