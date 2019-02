Děčínský asistent Houška: Nejde zažívat jen skvělé časy. Porveme se s tím

„Je to jen pár špatných dnů. Beru to tak, jako by už ani nebyly. Respektive bych na ně chtěl co nejdřív zapomenout. Snad nám nynější ligová pauza pomůže zase se vrátit tam, kam potřebujeme. A budeme válčit dál. Určitě to není tak, že bychom se z toho měli podělat a říct si, že najednou neumíme hrát basket,“ burcuje děčínský asistent Jakub Houška.

Ještě nedávno to byla pohádka, Děčín vyhrál osm zápasů v řadě a stoupal tabulkou. Dvě prohry s ústeckým rivalem během pěti dnů ovšem spustily děčínský splín. „Vím, že někteří fanoušci těžce nesou, že se dvakrát prohrálo s Ústím, ale já mu dávám kredit. Mají dobrý kádr se spoustou cizinců a my tady máme mladé kluky a jen dva Američany. Když jsme skončili po základní části NBL třetí, říkal jsem si, jestli to je vůbec místo, kam patříme, když vidím ty kádry kolem sebe. Prostě musíme makat dál. Pro kluky je tohle období velká zkušenost, nejde zažívat jen situace, kdy je to super a skvělé, ale musíte se poprat i s tím, když se nedaří. Odrazíme se od toho a řekneme si, hele, tohle bychom často zažívat nechtěli,“ věří Houška.

Děčín si nespravil náladu ani ve víkendovém Final 4 domácího poháru. V Novém Jičíně prohrál s Opavou i s Olomouckem a zůstal podruhé za sebou bez medaile.

„V první řadě bych chtěl ale říct, že 4. místo je dobré. Do Final 4 jsme došli přes docela silné soupeře, cesta tam nebyla jednoduchá. Dalších osm týmů sedělo doma a koukalo, takže pro náš klub je úspěch, že jsme se tam dostali. Ale samozřejmě jsme se nejeli jen zúčastnit, chtěli jsme do finále. A možná jsme k tomu měli větší respekt než fanoušci, kteří to brali tak, že když nám vylosovali Opavu, je to jistý postup do finále.“

Jenže Opava ukázala, že její forma jde nahoru. „Pokazili jsme to, ale pořád to byl zápas, který měl velké parametry. To samé bitva o bronz s Olomouckem. Nás všichni brání zalezlí v bedně a nechají nás střílet, ale bohužel my to nejsme schopni praktikovat aspoň v některých fázích zápasu také. Chceme být nátlakoví, ale tady jsme se nechali moc rozebrat. A chybělo i štěstí,“ tvrdí bývalý děčínský kapitán.

Po dvou těsných pohárových prohrách a porážkách v derby ve třetím prodloužení a s klaksonem se dá i pochopit, že Válečníci spílají štěstěně. „Abyste uspěli v tak vyrovnaných bitvách, potřebujete vždy něco navíc a není to jen o tom, že něco natrénujete. Bojujete, ale přesto prohrajete o dva body, protože se to od někoho odrazí, spadne to do ruky soupeři a on dá jednoduchý koš. A když se to stane třikrát za zápas, to si pak říkáte, sakra, proč se to nestane jednou i nám. Šli jsme tomu naproti, ale pořád jako by nám někdo házel klacek pod nohy,“ zamýšlí se Houška.

Původně věřil, že černou sérii utne středeční bitva v Brně, tam ale Válečníci selhali a po dvou kolech nadstavbové skupiny A1 klesli na 4.příčku až za ústeckého rivala.

„Náš cíl v nadstavbě je jasný, chtěli bychom se udržet do 4. místa, abychom začínali play off doma. A klidně ať to je se Slunetou. Ten zápas s třemi prodlouženími byl famózní, takový v Čechách nemá obdoby. Klidně bych si to s Ústím v play off rozdal znovu!“