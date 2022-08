Basketbalistky do 18 let jsou ve čtvrtfinále mistrovství Evropy, vyzvou Litvu

Reprezentační výběr do 18 let pod vedením kouče Viktora Pruši zároveň splnil postupem do čtvrtfinále jeden ze základních cílů - zachovat si příslušnost v elitní divizi i pro příští rok.

Přestože česká reprezentace v základní skupině nepředváděla zcela přesvědčivé výkony, do důležitého osmifinále proti Turecku naskočila agresivně a nedala soupeřkám šanci. „Od začátku jsme byly velice motivované, byly jsme rychlejší, agresivnější a myslím, že to Turky nečekaly. Jejich organizovaný basketbal byl pomalý, přeběhaly jsme je a podpořily hru kvalitní obranou,“ popsala po utkání Adéla Mezihoráková.

Hráčkám pocitově pomohl i přesun do nové haly. „Tato hala pro nás byla lepší než minulá, daleko víc nám to tam padalo, hrály jsme opravdu dobře,“ dodala hráčka Žabin Brno.

K výbornému střeleckému výkonu se rozehrála také Dominika Paurová, která přispěla 22 body. Blýskla se i další stříbrná medailistka z U20 Valentýna Kadlecová, ta si připsala 19 bodů včetně pěti trojek.

Zápas hodnotil pozitivně i asistent trenéra Michal Martišek. „Rozhodl úsek od zhruba páté do patnácté minuty, kdy jsme soupeřky ubránili na nula bodech a nedovolili jim dát koš, díky čemuž jsme si vybudovali a udržovali náskok 21 bodů,“ řekl.

„Dařilo se nám hrát náš styl basketbalu, dali jsme 33 bodů z rychlého protiútoku, byli jsme aktivní v presinku, donutili jsme Turecko k 35 ztrátám, z nichž jsme dali 34 bodů - to jsou ty jednoduché koše, které tým nakopnou. Pokud budeme hrát takhle i nadále, můžeme porazit každého,“ věří kouč.

Nyní stojí před českým výběrem silný tým Litvy. Čtvrtfinále začíná ve čtvrtek od 20:15.