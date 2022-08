Hlavně trefovat šance, hlásí basketbalistka Čechová před osmifinále s Tureckem

V osmifinále evropského šampionátu do 18 let narazíte na Turecko. Co od zápasu čekáte?

Zápas s Tureckem je extrémně důležitý. Turecko je spíše pomalejší tým zakládající si na signálech, šance vyhrát je poměrně veliká. My se snažíme hrát hodně rychlý basketbal, takže si myslím, že v tom bude naše výhoda. Samozřejmě pokud chceme vyhrát, musíme předvést opravdu dobrý výkon po celém hřišti. A hlavně trefovat šance.

Jak hodnotíte dosavadní průběh šampionátu?

Úvodní zápas s Belgií se nám povedl, druhý zápas proti Řecku už tolik ne - vedly jsme o 16 bodů, ale bohužel v druhé polovině jsme to vypustily, nebyly jsme ve své kůži a domácí tým zvítězil. Třetí zápas proti Lotyšsku byl velice dobrý, i když jsme prohrály. Nepadalo nám to tam, ale herně to byl jeden z našich nejlepších zápasů.

Jaká je podpora fanoušků na místě?

Jsme jim moc vděční, máme jich tu hodně. Podporují nás při každém zápase, věří v nás. Už se moc těšíme na zápas s Tureckem, který navíc odehrajeme v nové hale.

Co pro vás znamená možnost reprezentovat svou zemi?

Beru to jako velkou čest. Dostala jsem i nabídku od Rakouska, že bych mohla reprezentovat je, ale to bych si musela vzít rakouské občanství. Jsem moc vděčná za to, že na turnaji můžu být a oblékat český dres.

A jak si zatím šampionát užíváte?

Atmosféra v týmu je skvělá. Už minulý rok jsem byla v širší nominaci na challenger, ale bohužel jsem se poslední den zranila, tak jsem ráda, že tady můžu být aspoň tenhle rok. Moc si to užívám. Když máme volný čas, hrajeme karty, povídáme si, je to zkrátka super. Teď to chceme přetavit také do dobrého výsledku.