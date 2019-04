Padesát bodů a vítězná megatrojka. Lillard dotáhl Portland k postupu

Sixers v pátém utkání přehráli Brooklyn 122:100, Toronto zvítězilo nad Orlandem 115:96.

Blízko postupu je nyní Denver, který vyhrál pátý zápas nad San Antoniem 108:90 a vede v sérii 3:2.

Už se zdálo, že Blazers první šanci na postup nevyužijí, když doma ve čtvrté čtvrtině prohrávali s Oklahoma City o 15 bodů. Pak ale předvedli velký obrat. Minutu před koncem srovnal C. J. McCollum, vedení sice Thunder vrátil Paul George, autor 36 bodů, ale Lillard nejprve srovnal nájezdem a při posledním útoku nic nevymýšlel a zhruba dva metry za trojkou po odšlapu od bránícího George vyslal dlouhou trojku, která propadla košem.

Lillard tak spolu s postupovou výhrou vytvořil i dva klubové rekordy v play off: v počtu bodů i trojek - těch trefil deset z 18 pokusů. Oklahoma City nepomohl ani triple double Russella Westbrooka za 29 bodů, 11 doskoků a 14 asistencí.

Philadelphia po úvodní prohře s Brooklynem už nezaváhala. Do zápasu vstoupila úsekem 23:2 a dala Nets jasně najevo, že drama se konat nebude. V poločase vedli Sixers už o 29 bodů a ve třetí čtvrtině o 39. Pak dostali prostor náhradníci a Brooklyn prohru zmírnil.

V dresu Philadelphie i přes přetrvávající potíže s kolenem zářil Joel Embiid, který za pouhých 20 minut na hřišti stihl 23 bodů a 13 doskoků. „Pokud budeme hrát takhle, tak můžeme získat titul,“ řekl Embiid. „První krok jsme zvládli, ale stále před sebou máme hodně práce. Opravdu hodně,“ upozornil trenér Brett Brown.

Podobně jasný průběh mělo utkání v Torontu, které rovněž už v první čtvrtině vedlo nad Orlandem o 24 bodů, když do zápasu vstoupilo 22:3. Nakonec náskok Raptoři navýšili až na 37 bodů, než začali šetřit opory.

Výsledkem byla čtvrtá výhra za sebou a nový rekord v play off pro klub, který měl často problémy postoupit z prvního kola. Kawhi Leonard přispěl k výhře 27 body, Pascal Siakam dal 24 bodů.

Toronto se ve čtvrtfinále utká právě s Philadelphií. „Měla by to být skvělá série. Je to protivník s vynikající výškou v čele s Embiidem. Ale my se jich nebojíme,“ řekl trenér Raptors Nick Nurse. Druhý východní pár tvoří Milwaukee a Boston.