Satoranský o životní sezoně i mistrovství světa: Já si Američany nepřál

Nováčkovská smlouva končí - a něco nového začíná. Jelikož se v NBA oficiálně může začít jednat až s červencovým otevřením trhu, je budoucnost českého rozehrávače nečitelná.

„Vyhodili jsme generálního manažera Ernieho Grunfelda. Ve Washingtonu teď panuje taková nejistota; nikdo neví, jaké budou další kroky vedení. Je těžké se bavit o tom, co přijde, když si nikdo není jistý, jestli bude s týmem pokračovat,“ líčí Satoranský.

Jasná je naopak stopa, kterou za tři ročníky v barvách Wizards zanechal. Jako první našinec si v NBA připsal triple double. Zastoupil na rozehrávce zraněnou superstar Johna Walla, absolvoval velkou porci duelů.

Ale… „Je to zvláštní pocit. Člověk má radost z toho, jak se mu sezona povedla, ale týmové cíle se nepodařilo splnit. A já jsem ten, co upřednostňuje ty týmové před osobními. Z tohoto pohledu byla sezona neúspěšná,“ svěřil se Satoranský na setkání s novináři, na němž rozebíral i zářijové mistrovství světa v Číně s premiérovou českou účastí.

O čem jediný krajan v NBA hovořil?

O roli člena základní pětky: „Upřímně musím říct, že k mé pozici určitě vedlo i zranění Johna (Walla), stalo se to druhý rok po sobě. Už jsem byl připravený, loni jsem odehrál 30 zápasů v základu. Taky mám velký vztah k fanouškům a v týmu jsem skoro nejstarší v kabině; z mého prvního roku jsme zbyli jenom čtyři. I to buduje pozici. Dostával jsem více zodpovědnosti.“

Tomáš Satoranský na tiskové konferenci v Praze. Zcela vlevo jeho agent Phillip Parun.

O srovnání tří zámořských sezon: „Stupňovaly se výkonnostně, což se projevilo i na statistikách a porci minut. První byla psychicky nejnáročnější, bojoval jsem o místo a musel si na všechno zvykat. Ve druhé jsem se usadil a dokázal na sebe upozornit. Tu třetí už jsem opravdu cítil, že mám velikou zodpovědnost a patřím k hráčům, na kterých to v některých zápasech stojí.“

O změnách kvůli rostoucí roli: „Netrénoval jsem tolik jako první rok. Když hráč nehraje, snaží se udržet v kondici a herním rytmu, chodit i před tréninkem na individuální přípravy. Teď jsem to spíš věnoval regeneraci po zápasu, hodně spolupracoval s fyzioterapeuty, s masérkou.“

O důvodech neúspěchu Wizards: „Stalo se moc věcí. Vyměnili jsme velké množství hráčů, což určitě není dobře pro tým, který má celou sezonu správně pracovat; bylo jich snad nejvíce v historii klubu, to mělo určitě velký vliv. Od začátku jsme hráli špatně, špatně jsme bránili, nepodařilo se nám nikdy vyhrát více zápasů po sobě. To taky nepomůže. Roli hrálo více faktorů.“

O výstupních pohovorech: „Všechny změny ve Wizards zrovna byly hodně čerstvé, takže jsme se spíš bavili o tom, co se mělo udělat jinak a proč se to nepovedlo. Trenér Brooks mi poděkoval za přístup, který jsem měl celou sezonu. Ale je těžké se bavit o budoucnosti, když si nikdo není jistý, jestli bude pokračovat s týmem.“

O tom, co musí zlepšit: „Během sezony jsem přemýšlel, co by mi nyní v NBA pomohlo. Chtěl bych se věnovat hře jeden na jednoho, což je základ pro všechny hráče, tam bych mohl udělat progres nahoru. A taky pokračovat v pilování střelby, otevírá mi to prostor na hřišti.“

O plánech pro léto: „Čeká mě volno, chci se hodně věnovat rodině. Naši malou dcerku ještě ostatní členové rodiny neviděli, chci jim ji představit a strávit s nimi čas. Až do konce května bych se nechtěl věnovat basketbalu. Pak mě čeká můj kemp pro děti, budu nějaký čas ve Španělsku, přijedou za mnou trenéři - a pak přijde příprava na mistrovství světa. Bude to velké léto pro český basketbal.“

O reakci na Američany ve skupině: „Já osobně jsem si je nepřál, snižuje to naši šanci na postup. Ale chápu to nadšení, že si Češi zahrají proti USA. Pro mě je to jiné, já proti hráčům NBA All-Star kalibru nastupuju každý třetí den… Ale zase jsme díky tomu v Šanghaji, v jednom z nejlepších míst na šampionátu. Bude zajímavé, jak se z prvního duelu dokážeme oklepat a zkoncentrovat se na ty další dva, které budou nejdůležitější. Pořád věřím, že máme šanci postoupit.“

O českých soupeřích na MS: „Rozhodně nejsem zastáncem přístupu, že si to tam jedeme užít. Jako turisté bychom tam nemuseli jet vůbec! Chceme postoupit, šance je relativně velká. Proti USA jsou outsideři všichni. Japonsko je neznámá, obměnili kádr, mají zkušenější hráče, bude to těžké. Totéž s Tureckem - o postup se porveme s oběma.“

Z nejhezčích akcí Tomáše Satoranského v uplynulé sezoně:

O svém zapojení do přípravy: „Bude záležet na mé situaci; na tom, kdy podepíšu nový kontrakt. Pro mě by to bylo ideální na začátku srpna, ale uvidí se. Měsíc před začátkem akce by to mělo být v pohodě.“