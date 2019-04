Satoranský a nová smlouva: jak si dojít pro milionový jackpot

Jediný Čech v NBA je po třetí sezoně za Washington Wizards zpět ve vlasti. Nováčkovský kontrakt je naplněn, očekávání překonána. Satoranský si prošel pozicemi náhradníka, čekatele a muže vedlejších rolí až po člena základní pětky.

„Naše vyjednávací pozice je odvislá od sportovního výkonu a Tomáš jednoznačně dokázal, že do NBA nejen patří, ale že tam patří s velkou rolí. Že díky němu tým dokáže vyhrávat. Čili je taková, jakou si zaslouží. Velice dobrá,“ říká Parun.

Podle zámořských médií by si 27letý Satoranský mohl přijít i na 10 milionů dolarů ročně, což by z něj učinilo aktuálně nejlépe placeného českého sportovce.

Otazníků je pořád spousta, zato jistot málo. Nejspíš jen dvě.

První? „Mojí prioritou je určitě zůstat v NBA. Nejsem nervózní - myslím, že za poslední dva roky jsem ukázal, co ode mě můžou týmy očekávat. Nejsem v pozici, kdy bych se o to strachoval,“ tvrdí Satoranský.

Druhá? Žádné jistoty neexistují.

NBA se nyní ponořuje do tak trochu předstíraného zimního spánku, trh se otevře až 1. července. „Můžou mi zavolat a zeptat se, jak se Tomáš má, ale nic konkrétního nepadne. Je to jiné než v Evropě, kde se kluby už teď ptají na hráče, co jsou pořád pod smlouvou. NBA má jasně daná pravidla, sankce jsou velmi přísné,“ líčí Parun.

Pod povrchem to ale vře. Však si Parun pomáhá anglickým výrazem rumour time - čas drbů: „Odteď až do začátku jednání přijde spousta fám a ‚zaručených‘ informací.“

Satoranského Wizards navíc po nepovedené sezoně vyhodili generálního manažera, tíží je také extrémně vysoký plat pro zraněnou hvězdu Johna Walla, jehož Čech v základu na rozehrávce nahradil.

Proč zůstat? Kvůli tomu, co si Satoranský v metropoli USA vybudoval - i proto, že se mu ve Washingtonu letos narodila dcera. „Můžu se věnovat rodině a neřeším, co se stane za dva měsíce,“ užívá si Satoranský otcovství. „Ale taky to ovlivňuje, kde můžeme jednou žít, kde se budeme cítit pohodlně. Je ovšem těžké teď něco hodnotit, protože nic konkrétního nevíme.“

Byznys zvaný National Basketball Association se s ničím nemaže.

„Hodně se to mění. Hráči, které nebylo možné vytrejdovat, jsou najednou vyměnění. V NBA se něco řekne v pondělí - a v pátek je to jinak,“ popisuje Parun.

Satoranského dílčí výhrou je už to, že ho v prostředí vlčí smečky berou vážně. „Pamatuju si, že když přicházel (hvězdný Slovinec) Luka Dončič, polovina ligy ho pořádně neznala a nazývali Real Madrid dobrým mládežnickým týmem,“ pobaví Parun. „Tomáš si sám udělal jméno. I když nikdo nechce porušit pravidla a nabídku vám nedá, všichni si ho v rozhovorech pochvalují.“

Poker se bude rozjíždět zvolna a u stolu bude těsno. „V Americe je nás sedm, spolupracuji se zkušenými agenty. Vyjednávání jsou dlouhá a tvrdá,“ ví Parun. „Jedna věc jsou naše přání a druhá to, co nadiktuje trh. Ale nikam nespěcháme. Tomáš odehrál fantastickou sezonu.“

Výsledkem má být ideálně fantastický kontrakt. Červenec už volá.