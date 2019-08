Basketbalová dvacítka po těsné výhře nad Lotyškami skončila na ME devátá

Češky sice po první čtvrtině vedly už o deset bodů, ale nakonec ještě musely o vítězství bojovat. Lotyšky totiž před poločasem strhly vedení na svou stranu a krok s domácím týmem držely až do dramatického závěrečného dějství, v němž padlo dohromady pouhých sedm košů.

„Ve chvíli, kdy jsme získali desetibodové vedení, tak jsme si vybrali slabou chvilku a projevila se určitě i únava, která už je opravdu velká,“ uvedl v tiskové zprávě asistent trenéra Pavel Kubálek.

O vítězství výběru trenéra Kena Scalabroniho rozhodla Simona Sklenářová, která nejenže byla s 15 body nejlepší střelkyní reprezentace, ale navíc minutu a půl před koncem zařídila trojkou vedení 51:48. Lotyšky sice vzápětí snížily, ale výhru už poté domácí hráčky udržely.

„Přesně takhle jsme tu akci po time outu chtěly zahrát a jsem ráda, že mi to tam spadlo,“ řekla k rozhodujícímu okamžiku Sklenářová. „Řekly jsme si, že je to náš poslední zápas, protože hodně holek v mládežnické reprezentaci končí, a musíme do toho tedy dát všechno,“ dodala.

Pro reprezentaci, která se do elitní divize vrátila po čtyřech letech, je deváté místo nejlepším umístěním na šampionátu od medailové série z let 2000 až 2004, kdy Češky postupně získaly stříbro, zlato a bronz. Při následujících sedmi účastech skončily nejlépe desáté.

„Je pro nás těžké mít bilanci pět výher a dvě prohry a skončit devátý. Ještě, když jsme prohráli jen s finalisty turnaje, ale tak to je. Chceme poděkovat hráčkám za jejich skvělou práci a prakticky jen minutou nepovedeného zápasu proti Itálii jsme se odsoudili do pozice týmu hrajícího o deváté místo,“ prohlásil Kubálek.