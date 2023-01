Další show Adetokunba. Při výhře Milwaukee nad Washingtonem dal 55 bodů

Adetokunbo je teprve čtvrtým hráčem historie, který měl ve třech zápasech po sobě přes 40 bodů, 10 doskoků a pět asistencí. Dosud se to povedlo jen Elginu Baylorovi, Wiltu Chamberlainovi a Russellovi Westbrookovi.

„Mým cílem je, aby má hra začala být nudná. Abych prostě předváděl takové výkony každý zápas a lidi to už ani neřešili, protože by to byla samozřejmost. Já sám se ale nikdy nebudu nudit. Nejlepší hráči ze sebe každý zápas dostanou to nejlepší a to chci být já,“ řekl Adetokunbo, který trefil 20 ze 33 střel a k tomu přidal 15 trestných hodů.

Sestřih zápasu Milwaukee vs. Washington:

Washington se sice snažil prodloužit sérii pěti výher a na začátku čtvrté čtvrtiny stáhl náskok Milwaukee na rozdíl dvou bodů, jenže pak dal Adetokunbo 19 bodů a obrat nedovolil.

Další hvězdou večera byl De`Aaron Fox, který košem v poslední vteřině rozhodl o výhře Sacramenta 117:115 nad Utahem. Jazz sice devět vteřin před koncem srovnali zásluhou tří trestných hodů Lauriho Markkanena, ale pak si vzal míč Fox, utekl právě Markkanenovi a jeho nájezd do koše už nikdo nezastavil. Celkem dal Fox 37 bodů.

Sestřih zápasu Utah vs. Sacramento:



O překvapení se postarali hráči Oklahoma City, neboť i bez své největší hvězdy a čtvrtého nejlepšího střelce soutěže Shaie Gilgeouse-Alexandera přehráli Boston a 150 vstřelenými body si vytvořili klubový rekord od přestěhování týmu ze Seattlu v roce 2008. Hráči Thunder proměnili 60 procent svých střel včetně 20 trojek. Dokonce i domácím fanouškům se dařila střelba, jeden z nich se trefil z poloviny hřiště a vyhrál 20 tisíc dolarů.

Sestřih zápasu Oklahoma City vs. Boston:

„Musíme jít do každého utkání s respektem k soupeři a s vědomím, že nás chce porazit. A to tam dnes nebylo. Nechali jsme se přehrát v každém aspektu hry,“ řekl trenér Bostonu Joe Mazzulla. Pět hráčů Oklahomy mělo přes dvacet bodů, nejvíce 25 Josh Giddey.