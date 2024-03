Basketbalistky USK vyhrály jasně v Hradci Králové, Žabiny deklasovaly Slavii

Před play off už jsou jasné čtvrtfinálové dvojice Žabiny - Ostrava, KP Tany Brno - Chomutov a Slavia Praha - Hradec Králové. O víkendu se v posledním kole nadstavbové části rozhodne o soupeři suveréna soutěže USK. Trutnov, Slovanka i Brandýs mají po 25 bodech.

USK si bez potíží porazil s Hradcem Králové i bez Nyary Saballyové a Maríi Condeové. Vyrovnaná byla až poslední čtvrtina, kterou domácí Sokol dokonce vyhrál 21:19. Nejlepší střelkyní zápasu byla Charlotte Velichová, která za 16 minut stihla dát 19 bodů včetně tří trojek. Za USK daly po 17 bodech Ezi Magbegorová a Emese Hofová.

V únoru Žabiny porazily doma Slavii až po prodloužení, tentokrát mělo utkání jednoznačný průběh. V závěru Pražanky bez střelkyně Kateřiny Suchanové a rozehrávačky Darji Dubniukové odpadly úplně a poslední čtvrtinu prohrály 6:31. Nepomohl jim ani výkon bývalé reprezentantky Aleny Hanušové, která svému někdejšímu týmu dala 25 bodů. V brněnském celku se 11 body prosadila teprve šestnáctiletá Kateřina Kalná.

„Přijeli jsme v okleštěné sestavě a myslím si, že jsme předvedli po tři čtvrtiny bojovný výkon, se kterým jsme spokojení. Poslední čtvrtinu jsme jim to naházeli do rukou a dostali lehké šoupáky,“ řekl asistent trenéra Slavie Michael Medvecký. „Chtěli jsme nechat zahrát všechny, co sem přijely, protože ve finále už v tabulce o nic nejde. Chceme se připravit na play off a pošetřit síly,“ dodal.

Basketbalová Chance liga žen - 4. kolo nadstavby: Skupina A1: Žabiny Brno - Slavia Praha 94:54 (26:12, 49:29, 63:48)

Nejvíce bodů: Hamzová 15, Stoupalová a Sklenářová po 12 - Hanušová 25, Rokošová 9, Krausová 7. Hradec Králové - USK Praha 53:87 (11:21, 17:40, 32:68)

Nejvíce bodů: Velichová 19, Effangová 11, Zeithammerová a Brožová po 5 - Hofová 17, Ayayiová 16, Šípová 13. Skupina A2:

Slovanka - Ostrava 73:90 (13:18, 36:33, 59:60)

Nejvíce bodů: Hálová 18, Zítková 14, Ondroušková 13 - Pagánová 29, Selcovová 10, Kubíčková 9.

Tabulka A1:

1. USK Praha 21 21 0 2034:1037 42 2. Žabiny Brno 22 18 4 1790:1401 40 3. Tany Brno 21 15 6 1685:1487 36 4. Slavia Praha 21 13 8 1520:1631 34 5. Hradec Králové 21 8 13 1433:1585 29

Tabulka A2:

1. Chomutov 21 11 10 1593:1539 32 2. Ostrava 21 8 13 1483:1647 29 3. Trutnov 21 4 17 1354:1677 25 4. Slovanka 22 4 18 1504:1894 25 5. Brandýs nad Labem 21 4 17 1307:1805 25

Poznámka: Slovanka přišla o bod za kontumační prohru v utkání 9. kola s Ostravou.