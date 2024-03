Basketbalisté Ústí opět porazili USK a na druhém místě vystřídali Opavu

Ústí táhli na výhrou američtí hráči. Ty Nichols dal 25 bodů, Maverick Rowan 23, Lamb Autrey 19, Kristopher Martin 13 a Delvon Johnson 10. Pražané utrpěli pátou porážku za sebou.

„Domácí bojovali celých 40 minut. Hodně nám to znepříjemnili, ale my jsme ukázali více zkušeností a vyhráli jsme,“ ocenil výkon USK trenér Slunety Jan Šotnar. „Posunuli jsme se tím na druhé místo, což je pro nás pět kol před koncem nástavby senzace. Budeme bojovat, abychom se tam co nejdéle udrželi,“ dodal.

Brno vedlo nad Pardubicemi ve třetí čtvrtině o 11 bodů, přesto se soupeři povedlo výhrou vyrovnat vzájemnou bilanci v sezoně na 2:2. Petr Šafarčík se zasloužil o vítězství hostů 25 body, Kameron Chatman měl 20 bodů a 11 doskoků.

„Rozhodla naše vůle, soudržnost a bojovnost. Pořád nás někdo podceňuje, že hrajeme v okleštěné sestavě. Myslím, že někdy to je jednodušší hrát v takové roli, protože na vás není tlak,“ zmínil Šafarčík absenci tria Vyoral, Pekárek, Škifič. „Brno mělo skvělou formu, ale vidíte, co dokáže týmovost. Je vidět, že máme kvalitní mladé hráče, kteří dnes dostali prostor. Jsem za to ohromně šťastný,“ uvedl.

Basketbalová Kooperativa liga mužů - nadstavba: Skupina A1 - 9. kolo:

Brno - Pardubice 72:80 (15:18, 40:33, 56:54)

Nejvíce bodů: Lee a Půlpán po 15, Šiška 12 - Šafarčík 25, Chatman 20, Lukeš a Švrdlík po 10. USK Praha - Ústí nad Labem 72:90 (15:21, 35:44, 52:72)

Nejvíce bodů: Šafařík 20, Samoura 17, Švec 13 - Nichols 25, Rowan 23, Autrey 19. Skupina A2 - 8. kolo:

Slavia Praha - Ostrava 66:76 (19:16, 41:38, 54:61)

Nejvíce bodů: Agravanis 19, Pumprla 10, Varner 9 - Michal Svoboda 16, Heinzl 13, Madden 12.

Tabulka A1:

1. Nymburk 27 22 5 2489:1898 81,5 2. Ústí nad Labem 30 20 10 2658:2466 66,7 3. Opava 30 20 10 2697:2517 66,7 4. Děčín 31 18 13 2635:2552 58,1 5. Pardubice 30 17 13 2492:2458 56,7 6. Brno 31 17 14 2402:2415 54,8 7. Kolín 30 12 18 2358:2576 40,0 8. USK Praha 31 12 19 2263:2399 38,7

Tabulka A2: