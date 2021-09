Odvolán po letní přípravě. Basketbalisty Chomutova dostanou nového trenéra

„Příprava neprobíhala podle našich představ, což je zodpovědnost trenéra. Proto jsme se domluvili, že u týmu končí,“ uvedl na klubovém webu bez bližších podrobností Jakub Kadlec, manažer ženského celku. Dodal, že Pavelka dostal nabídku, aby se v klubu věnoval mládeži a ženskému béčku.

V prvních dvou zápasech nového ročníku - ten první čeká Levhartice v pátek doma proti Hradci Králové a další pak taky pod vlastními koši s USK Praha- bude na lavičce tandem Petrů Staněk - Treml, kteří zůstanou po nástupu nového kouče jako asistenti. „Máme v hledáčku velmi zkušeného trenéra, jehož jméno představíme v horizontu několika dní,“ prozradil Kadlec.

Staněk, který je na rozdíl od Tremla u žen nováčkem, trénoval druholigové muže Levhartů a je asistentem U19. „Přišlo to znenadání. S klubem jsem spjatý dlouho, pomůžu, co to půjde,“ řekl bývalý ligový basketbalista. „V prvních dvou kolech máme finalisty, nemusíme mít zbytečné nervy, že po téhle změně je potřeba vyhrát.“

Dočasný trenér Staněk má v týmu svou dceru. „Začíná, takže si nemyslím, že to je něco extrovního, co by mělo plnit bulvární časopisy. Kariéru má před sebou. Všichni ví, že mám tři dcery, a když se jim něco podaří, budu pyšný táta.“

Pavelka se ujal družstva Levhartic po minulé sezoně místo Tomáše Eisnera a podepsal roční smlouvu. Naposledy působil ve Frýdku-Místku, předtím třeba v pražské Slavii, v Karlových Varech, v ruském Omsku nebo v maďarském Györu. S egyptským Al Ahly se stal africkým mistrem. V letní přípravě Chomutov pod jeho vedením porazil Strakonice a Brandýs, podlehl Ružomberoku a KP Brno.