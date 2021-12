Mělo to koule, řekl o Severoevropské lize brněnský kouč Růžička

„Řekl jsem hráčům, že jestli chtějí být úspěšní, ať se podívají, co zvládají ti nejlepší hráči. Jakou porci zápasů a cestování musí absolvovat. Únava je fyzická, ale i mentální, a já jsem je nabádal, aby nebyli mentálně unavení. Zvládli jsme to a působili jsme v zápasech kompaktně, dobře a svěže. Ale nepředbíhejme, v neděli náš čeká Děčín,“ řekl k nezvykle dlouhému pohárovému intermezzu brněnský kouč Lubomír Růžička.

V Tartu si Basket Brno poradil s Borisfenem hravě 88:67 a s Valmierou po tuhém boji 79:77. Jeho hráči se při té příležitosti výrazně zapsali do statistik nové soutěže; Dean Hunter Mickelson stanovil její rekord v počtu doskoků (21) na zápas a Šimon Puršl předvedl pozoruhodný výkon v bitvě proti Valmieře: sám „přestřílel“ lavičku náhradníků soupeře v poměru 20:18. Za dva zápasy si připsal celkem 38 bodů.

Přitom jestli se dá o týmovém programu Basketu Brno mluvit jako o náročném, tak Puršl ho měl tuplem náročný. V pondělí ještě hrál v Opavě za reprezentaci proti Litvě a ve středu už exceloval v Estonsku.

„Cítil se trochu unaveně, ale my jsme zátěž rozprostřeli. Pomohlo nám k tomu i dobré odehrání utkání číslo jedna, takže jsme pošetřili síly,“ ocenil Růžička. Vedle Puršla měl za sebou reprezentační blok i Slovák Richard Körner.

Šimon Puršl s cenou pro nejlepšího hráče zápasu s Valmierou.

Brňané si vedle jiného herního stylu v evropské soutěži vyzkoušeli i hru s jinými míči. „Trochu jsme si museli zvykat. Přišly mi trochu lehčí, než s jakými hrajeme běžně. Poprvé, když jsme je měli v ruce, to bylo trochu divné, ale pak už to při hře nevnímáte,“ podotkl rozehrávač Roman Marko.

Úroveň zápasů mu přišla podobná jako v české lize, až na tvrdost hry. „Rozhodčí ji docela pouštěli. V nájezdech nebo na doskoku se tolik nepískaly fauly, což byl zásadní rozdíl,“ pozoroval 35letý basketbalista.

Na první setkání Brňany zaváděcí ročník soutěže zaujal. Hraje se v netradičním modelu, v němž se dvojzápasy na jednom místě střídají s výjezdy na jednotlivá utkání, což Růžičkův soubor čeká v lednu v polském Wloclawku.

„Organizaci a úroveň hry hodnotím velmi pozitivně, a to nejen proto, že jsme vyhráli. Mělo to koule, bylo to fajn a jsme rádi, že se účastníme,“ pravil Růžička. Z hlediska mezinárodní prověrky si považoval i zápasu s Borisfenem, který jeho tým hladce zdolal. „Přestože výsledek vypadal jednoduše, tak bych Borisfen nezatracoval. Jenže my jsme hráli fakt dobře, a to neříkám moc často,“ usmíval se.

Se zvědavostí nyní v Brně vyhlíží v nedělnímu návratu do ligy. S přeletem tam a zpět mezi zápasy nemají tolik zkušeností jako jiné týmy, hrající evropské poháry stabilně. Pro současný Basket Brno je to premiéra.

„Ono to může mít dvě roviny. Negativní, že můžeme být unavení, ale to si nemyslím, že nastane. Spíš to bude pro nás pozitivní v tom, že některé ligové týmy v pauze nehrály zápas, a trochu tím pádem vyšly ze zápasového tempa. Do toho my jsme se dostali,“ doufal Roman Marko.