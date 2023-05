Basketbalista Balvín prodloužil smlouvu, s Prometejem touží vyhrát EuroCup

„Je to první legionář, kterého jsme podepsali na další sezonu. Ondřejova první slova byla, že udělá všechno pro to, abychom vyhráli EuroCup. Jsem si jistý, že nám k tomu může pomoct, tak jak to dělal v minulé sezoně,“ uvedl šéf ukrajinského klubu Volodymyr Dubynskyj.

Prometej pod vedením kouče české reprezentace Ronena Ginzburga prohrál cestou za triumfem v lotyšsko-estonské lize jen dva z 35 zápasů. Balvín byl s průměrem 12,9 bodu nejlepším střelcem mužstva a sedmým nejlépe doskakujícím hráčem celé soutěže (8,4). Vysloužil si zařazení do All Star týmu.

„Ondřej má za sebou vynikající sezonu. Jsem jemu i kouči Nenovi vděčný za takové výsledky. Ondřej s podpisem neváhal, i když měl zajímavé nabídky z euroligových týmů. Zůstává věrný Prometeji, za což jsem mu také vděčný,“ řekl Dubynskyj.

Balvín se loni vrátil do Evropy z Japonska, kde hrál za Gunma Crane Thunders. V minulosti 2017 centimetrů vysoký hráč působil v USK Praha, ve Španělsku, kde nastupoval za Sevillu, Estudiantes, Gran Canarii a Bilbao, a oblékal také dres Bayernu Mnichov.