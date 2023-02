Spoluhráčův strejda řídí tank. Balvín o ukrajinském Prometeji i hubnutí

Balvín se momentálně s národním týmem připravuje v Poděbradech na závěr kvalifikace o mistrovství světa. Češi už nemohou postoupit, přesto se s kvalitním kádrem chystají zejména na čtvrteční duel v Pardubicích s favorizovanou Francií.

Dva metry a 17 centimetrů vysoký pivot přicestoval povzbuzen vydařeným průběhem sezony, byť přiznává, že v Prometeji se často zaobírají mnohem vážnějšími problémy než sportovním zápolením.

Jak vnímáte, že hrajete za ukrajinský klub?

Cítím, že lidi s námi sympatizují, i když nemáme extrémně viditelnou podporu. Pro mě je to trochu jiné, protože nejsem z Ukrajiny a ukrajinsky nerozumím, jen pochytávám slovíčka. Ale vím, že ostatní válku hodně probírají, hlavně když je třeba bombardování nad Kyjevem.

Mají vaši ukrajinští spoluhráči s sebou v Rize rodiny?

Manželky, přítelkyně a děti ano, ale třeba maminku a tatínka tam nikdo nemá. Strejda jednoho spoluhráče řídí tank, takže jsme mu finančně pomáhali. A naší roztleskávačce zabili tatínka, takže jsme se jí taky aspoň nějak snažili pomoct. Je to to nejmenší, co můžeme dělat.

Měli by podle vás ve světle těchto hrůz startovat Rusové na olympijských hrách?

Jsem proti, ale pokud se ruští sportovci válce postaví, tak si myslím, že je možné diskutovat o tom, aby se olympiády účastnili. Ale pokud válku podporují nebo absolutně mlčí, tak bych měl víc odmítavý postoj. Ale já nejsem v tomhle řetězci nikdo důležitý, tohle si musí zařídit Mezinárodní olympijský výbor.

Jak jste se v Rize zabydlel?

Bez problémů. Je to pro mě taková menší Praha, má krásné centrum, okolo paneláky, takže východoevropská klasika. Ale nemám žádný problém, líbí se mi tam. Jsem spokojený.

Vašeho psa Charlieho jste si vzal s sebou?

Samozřejmě, ten je se mnou všude.

Prometej vede reprezentační trenér Ronen Ginzburg, jaký je v klubu?

Ze začátku jsem úplně nevěděl, co mám čekat, ale hrajeme hodně podobným stylem jako v nároďáku, což je pro mě bonus. Řekl bych, že Neno je tak z 90 procent stejný.

Ondřej Balvín (vlevo) a Ronen Ginzburg

Jak jste spokojený se sezonou?

Zatím se vyvíjí extrémně pozitivně. Věděli jsme, že v naší v uvozovkách domácí lotyšsko-estonské lize bychom měli dominovat. A v Eurocupu si vedeme nad očekávání (vedou skupinu A s bilancí 10:4). Sami jsme z toho trochu překvapení, protože je to naše první sezona a máme spoustu hráčů, kteří v Evropě nejsou tolik známí. Ale tým funguje skvěle a myslím, že za výsledky dost stojí naše týmová chemie.

V lize máte jedinou porážku z 26 zápasů, užíváte si nadvládu?

V téhle pozici jsem poprvé v životě. A je to trochu zvláštní, dokážu si představit, čím si kluci z Nymburka dřív procházeli v české lize. Je důležité, aby se člověk mentálně připravil, že i když hraje s týmem, který porazí o 40 nebo o 50 bodů, tak musí podat stoprocentní výkon. Kolikrát se se soupeřem v prvním poločase taháme, protože ne všem se chce zařadit vyšší stupeň. A pak se ve druhém poločase rozjedeme, rozhodíme si míč, trochu víc bráníme a za pět minut jdeme ve skóre o plus třicet.

Vám osobně se daří podle představ?

Jo, jsem spokojený. První dva měsíce jsem se trochu hledal a dostával jsem se do lepší formy, protože pod Nenem je styl hodně běhavý. Musel jsem i trochu změnit skladbu těla, intenzivně jsem na sobě pracoval a Neno mi v prosinci začal dávat víc šancí v Eurocupu, kde jsem se chytil. Takže od začátku prosince absolutní spokojenost.

Že jste zhubnul a vyrýsoval svaly, je na vás vidět na první pohled.

Musel jsem se dostat do atletičtější formy. V Japonsku, kde jsem hrál minulou sezonu, se hrál jiný styl basketu, měl jsem o dost víc situací jeden na jednoho v low postu (přetlačovaná zády ke koši s protihráčem na zádech). Teď jsem se vrátil skoro na stejnou váhu, jakou jsem měl předtím ve Španělsku, mám kolem 120 kilo. S kondičákem jsem pracoval i na výbušnosti a dalších věcech, které jsou pro Nenův systém potřeba.

Česko - Francie ve čtvrtek od 18.45 hodin ONLINE

Kolik kilo jste shodil?

Osm až deset. Když se člověk hýbe, furt běhá nahoru-dolů a trochu upraví jídelníček, tak to jde samo. Pak poslední jedno nebo dvě kila byly samozřejmě boj, ale hlavní váhový úbytek šel bez problémů.

Musel jste si jídelníček hodně kontrolovat?

Tak kdo nemá rád jídlo, že jo (smích). Ale ne, nemusel jsem se tolik hlídat, spíš mám problémy jako noční mlsání, které zná asi každý z nás. Jenže u mě je dvojnásobné, protože jsem trošku větší, takže jsem to musel trošku upravit, pár věcí trochu změnit, přidat do stravy nějaké doplňky. Ale neměl jsem problém, že bych se do toho musel nutit. Hrajeme běhavější styl, musíme být víc aktivnější v obraně, takže v evropském basketu je pro mě určitě míň kilo lepší.