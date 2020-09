Půlkařka Hluchá po premiéře na Zlaté tretře: Bylo to těžké, ale úžasné

„Bylo to těžké, ale úžasné,“ vydechla po závodě, který vyhrála Britka Laura Muirová výkonem 1:58,84 minuty. „Ta atmosféra, a to je tady omezený počet diváků, byla skvělá. Když je hlediště plné, musí to být neskutečné.“

Třiadvacetiletá svěřenkyně trenéra Jana Škrabala přiznala, že doufala v lepší čas, než zaběhla.

Mezi nejlepší české půlkařky patří od roku 2016, kdy v Táboře získala svůj první mistrovský titul na 800 metrů. Znovu ho vyhrála letos v Plzni. Kromě toho má stříbro z loňska a bronz z roku 2017. Její osobní rekord má hodnotu 2:03,95 minuty z minulého roku.

„Nebýt letos toho mistrovského titulu, moc dobrá sezona by to nebyla,“ přiznala. „Ale příprava kvůli covidu byla omezená, neměly jsme žádné soustředění, žádné hory. Vše ale spravilo mistrovství republiky a tento závod. To byla pro mě odměna, splněný sen.“

A jak dodala, byl to v její kariéře dosud nejlepší závod, jaký běžela. „Poznala jsem, že mám pořád na čem pracovat.“ Třeba? „Asi na všem. Celkově,“ usmála se.

Bylo pro ni těžké držet tempo se skvělými zahraničními běžkyněmi? „Není těžké udržet to tempo šest set metrů, ale osmistovka se rozhoduje v té poslední dvoustovce a tam, když ony zrychlí, já jsem ráda, že ještě běžím...“