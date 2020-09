Bendová zářila v závodě i po něm. Ten čas, to je brutus! jásala

A nevadí vám, že je to na netradiční stopadesátce?

To vůbec. S takovými hvězdami. Když jsem viděla tu startovku, tak jsem si říkala, že budu ráda, když nebudu poslední. A byla jsem šestá, což je skvělé.

Dá se říct, že jste v Ostravě pořád doma, když jste se tady narodila?

Určitě. Ten stadion miluju. Udělala jsme tady několik svých rekordů. Je to tady super.

Vaším vzorem bývala Iveta Lalovová. Co říkáte tomu, že teď ji porážíte, když na Tretře byla osmá?

To je neskutečné. V neděli jsem byla na mítinku v Polsku a porazila jsem ji na její trati, na stovce, což byl úspěch. Dneska jsem měla ze všech respekt. To šesté místo mě překvapilo.

Dá se říct, že se mezi těmi hvězdami už otrkáváte?

No jasně. Ony se baví se mnou... Já čumím (směje se). Nedávno jsem šla se Schippers (v Ostravě vyhrála 150 metrů časem 16,56), hledaly jsme východ ze stadionu. Taková v pohodě holka. Vůbec bych nepoznala, že je mistryně světa. Hlavně mě těší, že jsem si zajistila místo i na tak velkých závodech. To je skvělé.

Vaše kariéra hodně stoupala, ale pak se trochu zabrzdila. Co vás opět nastartovalo?

Měla jsem problémy s krví, během jednoho roku jsem měla čtyřikrát antibiotika a následkem toho přišly potíže se svalem. Takže jsem se zdravotně dávala dohromady. Teď musím zaklepat, že jsem v pořádku.

Co vás ještě letos čeká?

Jedná se o diamantovce v Číně a Berlín. Ta diamantovka by byl splněný sen, protože prosadit se na ni ve sprintu je nesmírně těžké.