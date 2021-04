Sprinterská štafeta cílí na World Relays: Máme historicky nejsilnější sestavu

Současný české maximum 38,62 zaběhla sestava Zdeněk Stromšík, Jan Veleba, Jan Jirka a Dominik Záleský v červnu 2019 v Ženevě.

Měsíc před tím v Jokohamě právě při World Relays překonali sprinteři výkonem 38,77 letitý český rekord z olympijských her v Mnichově 1972.

Pro letošní štafetovou akci, která koná 1. a 2. května v Chorzówě, mají ambice se znovu zapsat do historických tabulek a také se umístit do desátého místa, což by Česku zajistilo účast na MS 2022 v Eugene. Osm nejlepších štafet se kvalifikuje i na OH do Tokia, pokud nemají ještě místo jisté díky umístění v nejlepší osmičce na posledním světovém šampionátu v Dauhá. Volná místa, která zbydou do šestnáctky účastníků, se budou zaplňovat podle výkonů k 28. červnu.

„Momentálně nás čas 38,62 řadí v rankingu Road to Tokio na 17. místo o tři setiny zpět za Nigérií. Od 14. do 18. místa jsou týmy seřazené ve 26 setinách a je jisté, že se většina z nich zlepší. Na vylepšení pozice v rankingu máme čtyři nebo pět závodů, ale o mistrovství světa se bude bojovat právě první květnový den,“ uvedl na svazovém webu trenér reprezentační štafety Petr Habásko.

Na více než měsíčním soustředění na Kanárských ostrovech momentálně ladí formu širší sestava. V elitním výběru by měl Záleského nahradit Jiří Polák. „Sestavu určuje jednak výkonnost ve štafetě v posledních dvou letech a také individuální výkony v posledním kalendářním roce. Ke změně sestavy došlo vzhledem k preferenci dvou dvoustovkařů a také vysoké výkonnosti Jirky Poláka. Nicméně jsem rád, že ve štafetě konečně panuje vysoce konkurenční prostředí,“ hlásil kouč Habásko. Polák, který ve čtvrtek oslaví 23. narozeniny, se loni stal mistrem republiky na dvoustovce.

Nejzkušenějším členem štafetové sestavy je spoludržitel českého rekordu na 100 metrů Jan Veleba. „Je to nejtěžší příprava, jakou jsem zažil, ale cíle máme jasně dané. Předávky se nám zde daří v opravdu vysoké kvalitě. Věřím, že je v našich silách kvalifikovat se na olympijské hry v Tokiu. Věřím, že máme momentálně historicky nejsilnější sestavu a ideálně poskládané úseky. Navíc máme velkou sílu i mezi náhradníky,“ hodnotil čtyřiatřicetiletý sprinter.

Na závěr soustředění na Tenerife absolvovaly dvě čtveřice test na 4x60 metrů. „Kluci zaběhli nejlepší testovací čas v tomto období. Ladíme směrem k jednomu jedinému dni a kluky připravujeme na takřka maximální míru rizika. Čas testu koreluje s úrovní českého rekordu,“ pochvaloval si trenér.