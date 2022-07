Ballarová Rojasová získala bronzovou medaili na MS atletů do 20 let loni v Nairobi. Do kubánské výpravy se dostala na poslední chvíli místo zraněné vícebojařky Yorgelis Rodríguezové.

Ricardo Robaina @_NOALCOMUNISMO PISÓ MIAMI Y DIJO: BYE BYE DELEGACIÓN, AQUÍ ME QUEDO YO

Cuba confirmó la deserción de una deportista de su delegación antes de Mundial de Atletismo en EEUU

Se trata de la lanzadora de jabalina Yiselena Ballar Rojas, que abandonó al grupo durante una conexión entre vuelos en Miami https://t.co/sHmwUnL5au oblíbit odpovědět

Sportovci z Kuby často využívají mezinárodních závodů a soutěží k tomu, aby z komunistické země emigrovali. Před rokem opustil tým objíždějící evropské mítinky před olympijskými hrami trojskokan Jordan Díaz Fortun.